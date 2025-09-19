Запланована подія 2

В Україні викрили міжнародний шахрайський кол-центр: ошукали громадян з країн ЄС та Центральної Азії на 186 млн грн

В Україні викрили міжнародний шахрайський колл-центр
В Україні викрили міжнародний шахрайський кол-центр. Фото: ОГП

В Україні викрито міжнародний шахрайський кол-центр, який ошукав понад 4,5 тисячі громадян Європи та Центральної Азії. Постраждали понад 4,5 тисячі громадян, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 млн грн.

Як пише Delo.ua,  про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Ошукали понад 4,5 тисячі громадян з країн ЄС та Центральної Азії

За даними слідства, організація діяла на території України та спеціалізувалася на шахрайських схемах із так званим "chargeback" — нібито поверненням інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами.

Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами й обіцяли допомогу в поверненні грошей.

"Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені "судових" чи "податкових" органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич та змушували потерпілих сплачувати "комісії", "судові збори" чи "податки". У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий "платіж"", - повідомили в прокуратурі.

За попередніми даними, постраждали понад 4,5 тисячі громадян, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 млн грн.

Дев’ятьох осіб затримано 

В прокуратурі повідомляють, що організація мала чітку ієрархію: від інвесторів і координаторів до тім-лідерів, які навчали агентів, та виконавців, котрі безпосередньо контактували з жертвами. Незаконно отримані прибутки учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автівки преміум-класу.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписку в месенджерах та дані про криптогаманці. 

Фото 2 — В Україні викрили міжнародний шахрайський кол-центр: ошукали громадян з країн ЄС та Центральної Азії на 186 млн грн
Фото 3 — В Україні викрили міжнародний шахрайський кол-центр: ошукали громадян з країн ЄС та Центральної Азії на 186 млн грн
Фото 4 — В Україні викрили міжнародний шахрайський кол-центр: ошукали громадян з країн ЄС та Центральної Азії на 186 млн грн

Дев’ятьох осіб затримали, їм повідомили про підозру у шахрайстві та створенні злочинної організації.

Розслідування триває, українські правоохоронці співпрацюють із колегами з Казахстану.

Нагадаємо, 11,7 млн грн, які були вилучені в рамках кримінальної справи за фактом діяльності злочинної групи, що організувала шахрайський кол-центр на території Дніпропетровської області, спрямували на купівлю військових облігацій.

Автор:
Світлана Манько