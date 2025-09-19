В Украине разоблачили международный мошеннический call-центр: обманули граждан из стран ЕС и Центральной Азии на 186 млн грн

Запланована подія 2

Читати українською

В Украине разоблачен международный мошеннический call-центр, который обманул более 4,5 тысяч граждан Европы и Центральной Азии. Пострадали более 4,5 тысяч граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Обманули более 4,5 тысяч граждан из стран ЕС и Центральной Азии

По данным следствия, организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым "chargeback" - якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.

Злоумышленники звонили по телефону жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возвращении денег.

"Используя методы социальной инженерии, они присылали поддельные документы, звонили по телефону от имени "судебных" или "налоговых" органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших платить "комиссии", "судебные сборы" или "налоги". Во многих случаях людей убеждали брать кредиты или продавать". прокуратуре.

По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысяч граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн.

Девять человек задержаны

В прокуратуре сообщают, что организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до обучающих агентов тем-лидеров и исполнителей, непосредственно контактировавших с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и авто премиум-класса.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписку в мессенджерах и данные о криптогаманцах.

Девять человек задержаны, им сообщили о подозрении в мошенничестве и создании преступной организации.

Расследование продолжается, украинские правоохранители сотрудничают с коллегами из Казахстана.

Напомним, 11,7 млн грн, изъятых в рамках уголовного дела по факту деятельности преступной группы, организовавшей мошеннический call-центр на территории Днепропетровской области, направили на покупку военных облигаций.

Автор:
Светлана Манько