Элитный автопарк и пять квартир: чиновник сервисного центра МВД скрыло имущество на 8,6 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует признать необоснованными активы на сумму более 8,6 миллиона гривен, принадлежащих чиновнику регионального сервисного центра МВД Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение САП.

Речь идет об активах, которые в период 2020-2022 годов приобрел ведущий консультант-администратор регионального сервисного центра МВД в Закарпатской области. Соответствующий иск подан в Высший антикоррупционный суд.

Исковое заявление подано в отношении такого имущества:

  • 5 квартир в Закарпатской области;
  • 4 паркоместа в Закарпатской области;
  • автомобили BMW 730D, 2018 года выпуска, Mercedes-Benz E 200, 2013 года выпуска, та Audi A8, 2018 года выпуска.

Общая стоимость активов – более 8,6 млн грн.

Отмечается, что активы должностное лицо оформило на себя, жену и дочь. При этом приобретение одного из транспортных средств, оформленного на дочь, произошло по цене в 15 раз ниже рыночной.

Следствие также выявило, что после начала проверки законности происхождения активов чиновник вместе с семьей переоформил часть имущества на близких лиц.

Анализом имущественного положения должностного лица и членов его семьи установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов.

Ввиду этого прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными активов, взыскании в доход государства имущества, остающегося в собственности ответчиков, и стоимости активов, выбывших из их собственности.

Активы могут быть взысканы в пользу государства по решению ВАКС в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в Минрегионе с участием действующего члена правления "Нафтогаза" и других должностных лиц, подозреваемых в незаконном получении земли в Киеве с недооценкой почти в пять раз и нанесении государству ущерба более 1 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб