Елітний автопарк та п ’ять квартир: посадовець сервісного центру МВС приховав майно на 8,6 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вимагає визнати необґрунтованими активи на суму понад 8,6 мільйона гривень, що належать посадовцю регіонального сервісного центру МВС України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення САП.

Йдеться про активи, які в період 2020–2022 років набув провідний консультант-адміністратор регіонального сервісного центру МВС в Закарпатській області. Відповідний позов поданий до Вищого антикорупційного суду.

Позовну заяву подано щодо такого майна:

5 квартир в Закарпатській області;

4 паркомісця в Закарпатській області;

автомобілі "BMW 730D", 2018 року випуску, "MERCEDES-BENZ E 200", 2013 року випуску, та "AUDI A8", 2018 року випуску.

Загальна вартість активів – понад 8,6 млн грн.

Зазначається, що активи посадовець оформив на себе, дружину та доньку. При цьому набуття одного із транспортних засобів, який оформлено на доньку, відбулося за ціною, у 15 разів нижчою за ринкову.

Слідство також виявило, що після початку перевірки законності походження активів посадовець разом із родиною переоформив частину майна на близьких осіб.

Аналізом майнового стану посадовця та членів його сім’ї встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних доходів.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, стягнення в дохід держави майна, яке залишається у власності відповідачів, і вартості активів, які вибули з їх власності.

Активи може бути стягнуто на користь держави за рішенням ВАКС відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

