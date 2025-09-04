- Категорія
Квартири колишнього заступника міністра юстиції виставили на продаж: про кого йдеться
Фонд державного майна оголосив на 29 вересня аукціони з продажу двох квартир ексзаступника міністра юстиції Дмитра Ворони, стягнутих у дохід держави за законом України "Про санкції".
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ФДМУ.
Там зауважили, що йдеться про дві квартири зі справи №991/6040/23, за якою Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів Дмитра Ворони, колишнього заступника міністра юстиції України у 2012-2013 роках.
Перша квартира площею 67,5 кв.м знаходиться у Києві на вулиці Саксаганського. Друга, площею 53,7 кв.м, — у Миргороді Полтавської області по вулиці Гоголя.
Обидва об'єкти виставлені на відкриті онлайн-аукціони, які відбудуться 29 вересня 2025 року в системі Prozorro.Продажі.
Кошти, отримані від продажу стягнутого в дохід держави майна, спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Зауважимо, уряд розширив дію закону про приватизацію державного і комунального майна на житлову нерухомість, стягнену в дохід держави за рішенням суду відповідно до закону про санкції.
Хто такий Дмитро Ворона
Дмитро Ворона - колишній заступник міністра юстиції України (2012-2013 рр.).
Пізніше отримав російське громадянство і був призначений радником так званого голови Криму Сергія Аксьонова.
Ворона наразі є сенатором Російської Федерації - представником виконавчого органу державної окупаційної влади Запорізької області в Раді Федерації.
Бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.
У минулому році до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші у розмірі понад 32 млн грн, які будуть спрямовані на відновлення інфраструктури. Мова йде про власні кошти таких колаборантів, як Дмитро Ворон (член Ради Федерації РФ і представник тимчасово захопленої території Запорізької області), Володимир Сальдо (так званий голови окупаційної адміністрації Херсонської області) і фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.