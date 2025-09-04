Квартиры бывшего замминистра юстиции выставили на продажу: о ком идет речь

Фонд государственного имущества объявил на 29 сентября аукционы по продаже двух квартир экс-замминистра юстиции Дмитрия Вороны, взысканных в доход государства по закону Украины "О санкциях".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Там отметили, что речь идет о двух квартирах по делу №991/6040/23, по которым Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о взыскании в доход государства активов Дмитрия Вороны, бывшего замминистра юстиции Украины в 2012-2013 годах.

Первая квартира площадью 67,5 кв.м находится в Киеве на улице Саксаганского. Вторая площадью 53,7 кв.м — в Миргороде Полтавской области по улице Гоголя.

Оба объекта выставлены на открытые онлайн-аукционы, которые пройдут 29 сентября 2025 года в системе Prozorro.Продажи.

Средства, вырученные от продажи взысканного в доход государства имущества, направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Заметим, правительство расширило действие закона о приватизации государственного и коммунального имущества на жилую недвижимость, взысканное в доход государства по решению суда в соответствии с законом о санкциях.

Кто такой Дмитрий Ворона

Дмитрий Ворона – бывший заместитель министра юстиции Украины (2012-2013 гг.).

Позже получил российское гражданство и был назначен советником так называемого главы Крыма Сергея Аксенова.

Ворона является сенатором Российской Федерации - представителем исполнительного органа государственной оккупационной власти Запорожской области в Совете Федерации.

Активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.

В прошлом году в государственный бюджет поступили первые санкционные деньги в размере более 32 млн грн, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры. Речь идет о собственных средствах таких коллаборантов, как Дмитрий Ворон (член Совета Федерации РФ и представитель временно захваченной территории Запорожской области), Владимир Сальдо (так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области) и финансы с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.