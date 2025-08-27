Для квартиры в историческом центре Киева ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) через платформу Prozorro ищет управляющего для квартиры в историческом центре Киева.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что 2-комнатная квартира общей площадью 41,30 кв. м и жилой площадью 25,30 кв. м расположена по адресу: переулок Михайловский, дом №12.

"Квартира расположена в историческом центре столицы, в тихом переулке, рядом с Майданом Незалежности и одноименной станцией метро. Эти факторы значительно повышают коммерческую привлекательность данного актива", - отмечают в АРМА.

Там добавляют, что конкурс по отбору управляющего продлится до 4 сентября 2025 года.

С победителем будет заключен договор управления сроком 5 лет.

Ранее АРМА выявило недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.