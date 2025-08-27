Запланована подія 2

Для квартири в історичному центрі Києва шукають управителя

людина з лупою
Фото: depositphotos

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) через платформу  Prozorro шукає управителя для квартири в історичному центрі Києва.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що 2-кімнатна квартира загальною площею 41,30 кв. м та житловою площею 25,30 кв. м розташована за адресою: провулок Михайлівський, будинок №12.

"Квартира розташована в історичному центрі столиці, у тихому провулку, поруч з Майданом Незалежності та однойменною станцією метро. Ці фактори значно підвищують комерційну привабливість даного активу", - наголошують в АРМА.

Там додають, що конкурс з відбору управителя триватиме до 4 вересня 2025 року.

З переможцем буде укладено договір управління терміном на 5 років.

Раніше АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.

Автор:
Світлана Манько