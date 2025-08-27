- Категорія
Для квартири в історичному центрі Києва шукають управителя
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) через платформу Prozorro шукає управителя для квартири в історичному центрі Києва.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що 2-кімнатна квартира загальною площею 41,30 кв. м та житловою площею 25,30 кв. м розташована за адресою: провулок Михайлівський, будинок №12.
"Квартира розташована в історичному центрі столиці, у тихому провулку, поруч з Майданом Незалежності та однойменною станцією метро. Ці фактори значно підвищують комерційну привабливість даного активу", - наголошують в АРМА.
Там додають, що конкурс з відбору управителя триватиме до 4 вересня 2025 року.
З переможцем буде укладено договір управління терміном на 5 років.
Раніше АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.