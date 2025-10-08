- Категория
Во Львовской области разоблачили злоумышленников, которые обманули клиентов ПриватБанка: детали дела
Во Львовской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые обманули 20 клиентов ПриватБанка, завладев денежными средствами на общую сумму более 800 тысяч гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По данным следствия, злоумышленники звонили клиентам банка, представлялись сотрудниками службы безопасности уcтановы и обманным путем убеждали перевести средства со своих счетов на другие, якобы «безопасные», а на самом деле – подконтрольные им счета.
В дальнейшем фигуранты дела эти средства присваивали и распределяли между собой.
Таким образом, злоумышленники обманули 20 клиентов финансового учреждения, завладев денежными средствами на общую сумму более 800 тысяч гривен.
Как сообщают правоохранители, в состав преступной группы входило три человека – 31-летний организатор и двое исполнительниц в возрасте 29 и 32 года, все жители Львовщины.
Они имели четко распределенные обязанности, соблюдали правила конспирации, часто меняли арендованные квартиры и номера мобильных телефонов, которые использовались для противоправной деятельности.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли у них:
- средства связи,
- черновые записи,
- компьютерная техника,
- банковские карточки и другие вещдоки их причастности к противоправной деятельности.
Злоумышленников разоблачили при содействии сотрудников службы безопасности ПриватБанка.
Фигурантам уголовного производства грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр, который обманул более 4,5 тысяч граждан Европы и Центральной Азии. Пострадали более 4,5 тысяч граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн.