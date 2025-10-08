Запланована подія 2

Во Львовской области разоблачили злоумышленников, которые обманули клиентов ПриватБанка: детали дела

Правоохранители разоблачили злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве

Во Львовской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые обманули 20 клиентов ПриватБанка, завладев денежными средствами на общую сумму более 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным следствия, злоумышленники звонили клиентам банка, представлялись сотрудниками службы безопасности уcтановы и обманным путем убеждали перевести средства со своих счетов на другие, якобы «безопасные», а на самом деле – подконтрольные им счета.

В дальнейшем фигуранты дела эти средства присваивали и распределяли между собой.

Таким образом, злоумышленники обманули 20 клиентов финансового учреждения, завладев денежными средствами на общую сумму более 800 тысяч гривен.

Как сообщают правоохранители, в состав преступной группы входило три человека – 31-летний организатор и двое исполнительниц в возрасте 29 и 32 года, все жители Львовщины.

Они имели четко распределенные обязанности, соблюдали правила конспирации, часто меняли арендованные квартиры и номера мобильных телефонов, которые использовались для противоправной деятельности.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли у них:

  • средства связи,
  • черновые записи,
  • компьютерная техника,
  • банковские карточки и другие вещдоки их причастности к противоправной деятельности.
Злоумышленников разоблачили при содействии сотрудников службы безопасности ПриватБанка.

Фигурантам уголовного производства грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр, который обманул более 4,5 тысяч граждан Европы и Центральной Азии. Пострадали более 4,5 тысяч граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн.

Автор:
Светлана Манько