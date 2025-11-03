Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Налоговая рекомендует воздержаться от отправки отчетов через IDES: что произошло

женщина, ноутбук, документы
Компании уже подали в ГНС 415 аудиторских файлов. / Freepik

Из-за временных технических проблем в работе сайта Международной службы обмена данными (International date exchange service — IDES) для финансовых агентов, подотчетных FATCA, ограничен доступ к платформе IDES.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины, со ссылкой на Службу внутренних доходов США (IRS).

Детали ограничений и рекомендации ГНС

IRS сейчас работает над устранением неполадок. Ориентировочный срок возобновления работы сайта IDES ожидается в декабре 2025 года.

В связи с этим Государственная налоговая служба Украины (ГНС) рекомендует финансовым агентам:

  • временно воздержаться от передачи отчетов через платформу IDES до полной стабилизации работы системы;
  • следить за официальными сообщениями на вебпортале ДПС и сайте IRS.

Информация о полном возобновлении работы платформы IDES будет оперативно размещена на вебпортале Государственной налоговой службы Украины.

Об IDES

IDES – это электронный сервис, где финансовые учреждения и налоговые органы страны пребывания (HCTA) могут передавать и обмениваться данными FATCA с Соединенными Штатами. IDES шифрует путь передачи для защиты ваших документов. Он работает во всех основных браузерах, включая Chrome, Edge, Safari и Firefox. Отправитель также может осуществлять массовую передачу данных через SFTP.

О FATCA

FATCA — это американский закон о налоговых требованиях к иностранным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act), принятый в 2010 году, обязывающий иностранные финансовые учреждения отчитываться в налоговой службе США (IRS) о счетах граждан и налоговых резидентов США. Цель закона – борьба с уклонением от уплаты налогов американцами, которые держат средства за границей.

Напомним, за первые девять месяцев 2025 года поступления в бюджет от международного налогообложения, включая трансфертное ценообразование и контролируемые иностранные компании (КИК), выросли более чем на 40%.

Автор:
Татьяна Ковальчук