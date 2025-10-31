Поступления от международного налогообложения выросли на 40%: бизнес самостоятельно скорректировал 5 млрд грн

За первые девять месяцев 2025 г. поступления в бюджет от международного налогообложения, включая трансфертное ценообразование и контролируемые иностранные компании (КИК), выросли более чем на 40%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Значительный рост платежей

Плательщики провели самостоятельную корректировку объекта налогообложения по налогу на прибыль предприятий на сумму около 5 млрд грн, что не изменилось по сравнению с предыдущим годом.

Хотя эта сумма осталась на уровне прошлого года, сумма уплаченного по ней налога выросла на 20% — с 0,5 млрд грн в 2024 году до 0,6 млрд грн в 2025 году.

По результатам контрольно-проверочных мероприятий в бюджет поступило 84,9 млн гривен.

Особенно значительный рост демонстрируют два направления:

объем самостоятельной корректировки налога с доходов нерезидентов с источником происхождения из Украины вырос почти вдвое - с 69,5 млн грн до 154,9 млн грн;

контролируемые иностранные компании в отчетном периоде самостоятельно откорректировали и уплатили в бюджет 70 млн. грн., что в 15 раз больше, чем в 2024 году (4,6 млн. грн.).

В ГНС подчеркнули, что весомым фактором повышения эффективности работы стал активный обмен налоговой информацией с иностранными компетентными органами.

"Благодаря этому удалось выявить риски злоупотребления условиями международных договоров, завышение рентабельности нерезидентов и занижение объекта налогообложения на миллиарды гривен. Полученные ответы на 90% международных запросов стали основой для глубокого анализа и формирования доказательной базы по сложным налоговым делам", - добавили в налоговой.

Напомним, за девять месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило почти 55,9 млрд грн единого налога. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это на 5,7 млрд грн больше, или на 11,4%.