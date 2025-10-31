Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Готівковий курс:

USD

42,05

41,90

EUR

49,05

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Надходження від міжнародного оподаткування зросли на 40%: бізнес самостійно скоригував 5 млрд грн

податки
Міжнародне оподаткування принесло на 40% більше / Depositphotos

За перші дев'ять місяців 2025 року надходження до бюджету від міжнародного оподаткування, включаючи трансфертне ціноутворення та контрольовані іноземні компанії (КІК), зросли більш ніж на 40%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Значне зростання платежів

Платники провели самостійне коригування об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств на суму близько 5 млрд грн, що не змінилося порівняно з попереднім роком.

Хоча ця сума залишилася на рівні минулого року, сума сплаченого з неї податку зросла на 20% — з 0,5 млрд грн у 2024 році до 0,6 млрд грн у 2025 році.

За наслідками контрольно-перевірочних заходів до бюджету надійшло 84,9 млн гривень.

Особливо значне зростання демонструють два напрями:

  • обсяг самостійного коригування податку з доходів нерезидентів з джерелом походження з України зріс майже вдвічі — зі 69,5 млн грн до 154,9 млн грн;
  • контрольовані іноземні компанії у звітному періоді самостійно відкоригували та сплатили до бюджету 70 млн грн, що в 15 разів більше, ніж у 2024 році (4,6 млн грн).

У ДПС підкреслили, що вагомим чинником підвищення ефективності роботи став активний обмін податковою інформацією з іноземними компетентними органами. 

"Завдяки цьому вдалося виявити ризики зловживання умовами міжнародних договорів, завищення рентабельності нерезидентів і заниження об’єкта оподаткування на мільярди гривень. Отримані відповіді на 90 % міжнародних запитів стали підґрунтям для глибокого аналізу та формування доказової бази у складних податкових справах",  - додали у податковій.

Нагадаємо, за  дев’ять  місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 5,7 млрд грн більше, або на 11,4%.

Автор:
Тетяна Бесараб