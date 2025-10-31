Надходження від міжнародного оподаткування зросли на 40%: бізнес самостійно скоригував 5 млрд грн

За перші дев'ять місяців 2025 року надходження до бюджету від міжнародного оподаткування, включаючи трансфертне ціноутворення та контрольовані іноземні компанії (КІК), зросли більш ніж на 40%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Значне зростання платежів

Платники провели самостійне коригування об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств на суму близько 5 млрд грн, що не змінилося порівняно з попереднім роком.

Хоча ця сума залишилася на рівні минулого року, сума сплаченого з неї податку зросла на 20% — з 0,5 млрд грн у 2024 році до 0,6 млрд грн у 2025 році.

За наслідками контрольно-перевірочних заходів до бюджету надійшло 84,9 млн гривень.

Особливо значне зростання демонструють два напрями:

обсяг самостійного коригування податку з доходів нерезидентів з джерелом походження з України зріс майже вдвічі — зі 69,5 млн грн до 154,9 млн грн;

контрольовані іноземні компанії у звітному періоді самостійно відкоригували та сплатили до бюджету 70 млн грн, що в 15 разів більше, ніж у 2024 році (4,6 млн грн).

У ДПС підкреслили, що вагомим чинником підвищення ефективності роботи став активний обмін податковою інформацією з іноземними компетентними органами.

"Завдяки цьому вдалося виявити ризики зловживання умовами міжнародних договорів, завищення рентабельності нерезидентів і заниження об’єкта оподаткування на мільярди гривень. Отримані відповіді на 90 % міжнародних запитів стали підґрунтям для глибокого аналізу та формування доказової бази у складних податкових справах", - додали у податковій.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 5,7 млрд грн більше, або на 11,4%.