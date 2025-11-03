Податкова рекомендує утриматися від надсилання звітів через IDES: що сталося

Через тимчасові технічні проблеми в роботі сайту Міжнародної служби обміну даними (International date exchange service — IDES) для фінансових агентів, підзвітних FATCA, наразі обмежений доступ до платформи IDES.

Як пише Delo.ua про це повідомила Державна податкова служба України, з посиланням на Службу внутрішніх доходів США (IRS).

Деталі обмежень та рекомендації ДПС

IRS наразі працює над усуненням неполадок. Орієнтовний термін відновлення роботи сайту IDES очікується у грудні 2025 року.

У зв'язку з цим, Державна податкова служба України (ДПС) рекомендує фінансовим агентам:

тимчасово утриматися від надсилання звітів через платформу IDES до повної стабілізації роботи системи;

слідкувати за офіційними повідомленнями на вебпорталі ДПС та сайті IRS.

Інформацію про повне відновлення роботи платформи IDES буде оперативно розміщено на вебпорталі Державної податкової служби України.

Про IDES

IDES – це електронний сервіс, де фінансові установи та податкові органи країни перебування (HCTA) можуть передавати та обмінюватися даними FATCA зі Сполученими Штатами. IDES шифрує шлях передачі для захисту ваших документів. Він працює у всіх основних браузерах, включаючи Chrome, Edge, Safari та Firefox. Відправник також можете здійснювати масову передачу даних через SFTP.

Про FATCA

FATCA — це американський закон про податкові вимоги до іноземних рахунків (Foreign Account Tax Compliance Act), ухвалений у 2010 році, який зобов'язує іноземні фінансові установи звітувати податковій службі США (IRS) про рахунки громадян та податкових резидентів США. Мета закону — боротьба з ухиленням від сплати податків американцями, які тримають кошти за кордоном.

Нагадаємо, за перші дев'ять місяців 2025 року надходження до бюджету від міжнародного оподаткування, включаючи трансфертне ціноутворення та контрольовані іноземні компанії (КІК), зросли більш ніж на 40%.