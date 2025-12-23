Налоговый долг вырос в 1,5 раза: Счетная палата предупредила о рисках для бюджета

Расходы из общего фонда бюджета оказались на 161 млрд грн меньше запланированных. Кроме того, налоговый долг перед госбюджетом вырос в полтора раза с начала года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Счетную палату.

Бюджетный комитет Верховной Рады 22 декабря официально рассмотрел заключение Счетной палаты по выполнению государственного бюджета за первые девять месяцев 2025 года.

По результатам заседания Кабинета Министров предоставили рекомендации по усилению бюджетной дисциплины.

Глава Счетной палаты Ольга Песчанская подчеркнула, что ключевым фактором устойчивости страны остается стабильное поступление международной помощи, однако обратила внимание на ряд проблемных аспектов внутри страны.

"Из общего фонда бюджета на 161 млрд грн меньше плана проведено расходов, в первую очередь, по бюджетным программам главных распорядителей средств сектора безопасности и обороны, Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, Министерства здравоохранения Украины, а также Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - отметила она.

Основной причиной такого разрыва явилось нарушение сроков поставок товаров и выполнения работ по контрактам, в том числе и в сфере оборонного заказа.

Также председатель Счетной палаты отметила рост на 28% с начала года дебиторской задолженности по бюджетным программам Министерства обороны Украины, а также увеличение с начала года в 1,5 раза налогового долга перед государственным бюджетом.

Ранее Счетная палата подвергла критике проект госбюджета-2026, в котором заложены общие доходы на уровне 5,45 трлн грн и расходы в 4,8 трлн грн. Аудиторы предупредили о рисках недопоступлений из-за зависимости от международной помощи, возможного дефицита финансирования обороны и непрозрачности части расходов.