Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налоговый долг вырос в 1,5 раза: Счетная палата предупредила о рисках для бюджета

гривна
Счетная палата предоставила рекомендации Кабмина по выполнению бюджета-2025 / Shutterstock

Расходы из общего фонда бюджета оказались на 161 млрд грн меньше запланированных. Кроме того, налоговый долг перед госбюджетом вырос в полтора раза с начала года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Счетную палату.

Бюджетный комитет Верховной Рады 22 декабря официально рассмотрел заключение Счетной палаты по выполнению государственного бюджета за первые девять месяцев 2025 года.

По результатам заседания Кабинета Министров предоставили рекомендации по усилению бюджетной дисциплины.

Глава Счетной палаты Ольга Песчанская подчеркнула, что ключевым фактором устойчивости страны остается стабильное поступление международной помощи, однако обратила внимание на ряд проблемных аспектов внутри страны.

"Из общего фонда бюджета на 161 млрд грн меньше плана проведено расходов, в первую очередь, по бюджетным программам главных распорядителей средств сектора безопасности и обороны, Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, Министерства здравоохранения Украины, а также Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - отметила она.

Основной причиной такого разрыва явилось нарушение сроков поставок товаров и выполнения работ по контрактам, в том числе и в сфере оборонного заказа.

Также председатель Счетной палаты отметила рост на 28% с начала года дебиторской задолженности по бюджетным программам Министерства обороны Украины, а также увеличение с начала года в 1,5 раза налогового долга перед государственным бюджетом.

Ранее Счетная палата подвергла критике проект госбюджета-2026, в котором заложены общие доходы на уровне 5,45 трлн грн и расходы в 4,8 трлн грн. Аудиторы предупредили о рисках недопоступлений из-за зависимости от международной помощи, возможного дефицита финансирования обороны и непрозрачности части расходов.

Автор:
Татьяна Бессараб