Податковий борг з початку року зріс у 1,5 раза: Рахункова палата попередила про ризики для бюджету

Видатки із загального фонду бюджету виявилися на 161 млрд грн меншими за заплановані. Крім того, податковий борг перед держбюджетом зріс у півтора раза з початку року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Рахункову палату.

Зазначається, що бюджетний комітет Верховної Ради 22 грудня офіційно розглянув висновок Рахункової палати щодо виконання державного бюджету за перші дев'ять місяців 2025 року.

За результатами засідання Кабінету Міністрів надали рекомендації для посилення бюджетної дисципліни.

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська наголосила, що ключовим фактором стійкості країни залишається стабільне надходження міжнародної допомоги, проте звернула увагу на низку проблемних аспектів усередині країни.

"Із загального фонду бюджету на 161 млрд грн менше плану проведено видатків, насамперед за бюджетними програмами головних розпорядників коштів сектору безпеки та оборони, Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, Міністерства охорони здоров’я України, а також Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - зазначила вона.

Основною причиною такого розриву стало порушення термінів поставок товарів і виконання робіт за контрактами, зокрема й у сфері оборонного замовлення.

Також голова Рахункової палати наголосила на зростанні на 28% від початку року дебіторської заборгованості за бюджетними програмами Міністерства оборони України, а також збільшенні з початку року в 1,5 раза податкового боргу перед державним бюджетом

Раніше Рахункова палата розкритикувала проєкт держбюджету-2026, у якому закладено загальні доходи на рівні 5,45 трлн грн і видатки у 4,8 трлн грн. Аудитори попередили про ризики недонадходжень через залежність від міжнародної допомоги, можливий дефіцит фінансування оборони та непрозорість частини видатків.