Рахункова палата виявила недовиконання держбюджету на 161 млрд грн

Видатки загального фонду державного бюджету за січень–вересень 2025 року виявилися меншими від плану на 161 млрд грн, або на 5%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Рахункову палату.

Основною причиною недовиконання стало зростання податкового боргу до державного бюджету в 1,5 раза — до 201 млрд грн, що негативно вплинуло на виконання бюджетних показників.

Найбільше недовиконання видатків зафіксовано у секторі безпеки й оборони — на 70 млрд грн, у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України — на 25,5 млрд грн, у Міністерстві охорони здоров'я — на 11 млрд грн. Також було наголошено на зростанні майже на 30% простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей головних розпорядників бюджетних коштів.

Під час засідання обговорювалися проблеми з використанням окремих субвенцій, зокрема у сфері освіти. У висновку Рахункової палати зазначено непроведення видатків на доплати педагогічним працівникам на рівні 12,1%, неповне використання коштів освітньої субвенції (1,5%) та субвенції на реалізацію проєкту "Нова українська школа" (11,5%).

Крім того, не в повному обсязі використано кошти на створення безпечних умов у військових і військово-спортивних закладах освіти та на реалізацію проєкту "Шкільний автобус", а видатки на забезпечення харчуванням учнів початкових класів узагалі не здійснювалися.

Міністерству охорони здоров'я було вказано на надмірну кількість перерозподілів бюджетних коштів у межах його програм, що свідчить про недоліки бюджетного планування. Також відзначено відставання у виконанні бюджетної програми з підвищення кваліфікації лікарів комунальних закладів.

У засіданні взяли участь народні депутати — члени підкомітету, представники Рахункової палати, Міністерства фінансів України та головних розпорядників бюджетних коштів, зокрема Міністерств економіки, довкілля та сільського господарства, освіти і науки, охорони здоров'я, енергетики та культури. Представники міністерств поінформували про причини невиконання окремих бюджетних програм та можливі зміни у плануванні видатків.

За підсумками розгляду підкомітет рекомендував Комітету Верховної Ради з питань бюджету взяти матеріали Рахункової палати до відома, врахувати їх у подальшій роботі та надати Кабінету міністрів України рекомендації щодо посилення виконання державного бюджету.

Додамо, Рахункова палата завершила аудит фінансової звітності спеціального призначення за проєктом "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", який фінансується трьома позиками Міжнародного банку реконструкції та розвитку.