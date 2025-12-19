Счетная палата выявила недовыполнение госбюджета на 161 млрд. грн.

Расходы общего фонда государственного бюджета за январь-сентябрь 2025 года оказались меньше плана на 161 млрд грн, или на 5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Счетную палату.

Основной причиной недовыполнения стал рост налогового долга в государственный бюджет в 1,5 раза — до 201 млрд грн, что негативно отразилось на выполнении бюджетных показателей.

Наибольшее недовыполнение расходов зафиксировано в секторе безопасности и обороны – на 70 млрд грн, в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины – на 25,5 млрд грн, в Министерстве здравоохранения – на 11 млрд грн. Также было отмечено рост почти на 30% просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей главных распорядителей бюджетных средств.

В ходе заседания обсуждались проблемы с использованием отдельных субвенций, в частности, в сфере образования. В заключении Счетной палаты указано непроведение расходов по доплате педагогическим работникам на уровне 12,1%, неполное использование средств образовательной субвенции (1,5%) и субвенции на реализацию проекта "Новая украинская школа" (11,5%).

Кроме того, не в полном объеме использованы средства на создание безопасных условий в военных и военно-спортивных учебных заведениях и на реализацию проекта "Школьный автобус", а расходы на обеспечение питанием учащихся начальных классов вообще не осуществлялись.

Министерству здравоохранения было отмечено чрезмерное количество перераспределений бюджетных средств в рамках его программ, что свидетельствует о недостатках бюджетного планирования. Также отмечено отставание в исполнении бюджетной программы по повышению квалификации врачей коммунальных заведений.

В заседании приняли участие народные депутаты — члены подкомитета, представители Счетной палаты, Министерства финансов Украины и главных распорядителей бюджетных средств, в том числе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, образования и науки, здравоохранения, энергетики и культуры. Представители министерств проинформировали о причинах невыполнения отдельных бюджетных программ и возможных изменениях в планировании расходов.

По итогам рассмотрения подкомитет рекомендовал Комитету Верховной Рады по бюджету принять материалы Счетной палаты к сведению, учесть их в дальнейшей работе и предоставить Кабинету министров Украины рекомендации по усилению выполнения государственного бюджета.

Счетная палата завершила аудит финансовой отчетности специального назначения по проекту "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который финансируется тремя займами Международного банка реконструкции и развития.