Недофинансирование и задержка поставок: Счетная палата выявила нарушения в сфере обороны

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады приняла решение включить результаты аудита Счетной палаты по тыловым закупкам Минобороны и ГП "Государственный оператор тыла" (ДОТ) в свое итоговое заключение. Проверка выявила системные просчеты: от критического недофинансирования до неудовлетворительного качества питания и снаряжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

Отмечается, что такое решение ВСК было принято на заседании 16 декабря. В ходе мероприятия член Счетной палаты Геннадий Плис и государственный аудитор Сергей Стодолинский сообщили участникам о ключевых выводах аудита.

Ключевые проблемы

Аудиторы констатировали значительный разрыв между реальными потребностями армии и заложенным финансированием. В частности:

  • На продовольствие и вещевое обеспечение было выделено только 44,5% потребности.
  • На горюче-смазочные материалы - 73%. В результате Вооруженные Силы были вынуждены функционировать за счет частичного использования собственных стратегических запасов.

Дебиторская задолженность

Проверка деятельности ГП «Государственный оператор тыла» выявила, что более 11 млрд. грн. превратились в дебиторскую задолженность. Механизм предоплаты, введенный предприятием, не гарантировал надлежащего выполнения контрактов.

  • 60% контрактов выполнялось с нарушением сроков или переносилось.
  • Поставщики систематически нарушали требования по объемам и качеству продукции.
  • Значительная часть подрядчиков избежала ответственности и уплаты штрафных санкций за срыв поставок.

Отдельным пунктом обсуждения стали результаты опроса военнослужащих, проведенного Счетной палатой совместно с Минобороны. Около 60% опрошенных военных вынуждены докупать снаряжение за свой счет, более половины - не удовлетворены качеством питания в армии.

Также 17 декабря результаты аудита по осуществлению оборонных закупок по тыловому направлению обеспечения обсудили на заседании Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, к которому также присоединился.   Геннадий Плисс.

Ранее Счетная палата подвергла критике проект госбюджета-2026, в котором заложены общие доходы на уровне 5,45 трлн грн и расходы в 4,8 трлн грн. Аудиторы предупредили о рисках недопоступлений из-за зависимости от международной помощи, возможного дефицита финансирования обороны и непрозрачности части расходов.

Автор:
Татьяна Бессараб