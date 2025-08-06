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Счетная палата начала аудит закупок беспилотников для ВСУ: что известно о проверке

военные ВСУ, БпЛА
Счетная палата приступила к аудиту закупок беспилотников. / Сухопутные войска ВСУ

Счетная палата начала аудит процесса закупок беспилотников для нужд обороны, который позволит выявить недостатки в планировании закупок и предоставить рекомендации по устранению причин задержек в поставке беспилотных систем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

"Счетная палата начала аудит соответствия по теме «Закупка беспилотных систем», в ходе которого планирует исследовать процесс осуществления закупок для нужд обороны: этапов планирования, заключения договоров и контроля за их выполнением", - говорится в сообщении.

Как отметили в Счетной плате, в итоге результаты аудита будут способствовать обеспечению неотложных потребностей войск во своевременном и качественном обеспечении беспилотными системами.

Аудит осуществляют аудиторы Управления по контролю в сфере безопасности, обороны и ВПК Департамента контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции Счетной палаты. Ответственный за аудит – член Счетной палаты Геннадий Плисс. Отчет по результатам аудита планируется обнародовать в ноябре 2025 года.

Напомним, в июле государство законтрактовало четыре украинских дрона-перехватчика более чем на 3 миллиарда гривен

Автор:
Татьяна Ковальчук