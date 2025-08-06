Рахункова палата розпочала аудит закупівель безпілотників для ЗСУ: що відомо про перевірку

Рахункова палата розпочала аудит процесу закупівель безпілотників для потреб оборони, який дасть можливість виявити недоліки в плануванні закупівель та надати рекомендації для усунення причин затримок у постачанні безпілотних систем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

"Рахункова палата розпочала аудит відповідності на тему «Закупівля безпілотних систем», під час якого планує дослідити процес здійснення закупівель для потреб оборони: етапів планування, укладання договорів та контролю за їх виконанням", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Рахунковій платі, у підсумку результати аудиту сприятимуть забезпеченню нагальних потреб війська у вчасному та якісному забезпеченні безпілотними системами.

Аудит здійснюють аудитори Управління контролю у сфері безпеки, оборони та ВПК Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції Рахункової палати. Відповідальний за аудит – член Рахункової палати Геннадій Пліс. Звіт за результатами цього аудиту планується оприлюднити у листопаді 2025 року.

Нагадаємо, у липні держава законтрактувала чотири українські дрони-перехоплювачі на понад 3 мільярди гривень

