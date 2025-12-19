Недофінансування та затримки поставок: Рахункова палата виявила порушення у сфері оборони

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради ухвалила рішення включити результати аудиту Рахункової палати щодо тилових закупівель Міноборони та ДП “Державний оператор тилу” (ДОТ) до свого підсумкового висновку. Перевірка виявила системні прорахунки: від критичного недофінансування до незадовільної якості харчування та спорядження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Рахункової палати.

Зазначається, що таке рішення ТСК ухвалила на засіданні 16 грудня. Під час заходу член Рахункової палати Геннадій Пліс та державний аудитор Сергій Стодолінський повідомили учасникам про ключові знахідки та висновки аудиту.

Ключові проблеми

Аудитори констатували значний розрив між реальними потребами армії та закладеним фінансуванням. Зокрема:

На продовольство та речове забезпечення було виділено лише 44,5% від потреби.

було виділено лише від потреби. На паливно-мастильні матеріали — 73%. Як наслідок, Збройні Сили були змушені функціонувати за рахунок часткового використання власних стратегічних запасів.

Дебіторська заборгованість

Перевірка діяльності ДП «Державний оператор тилу» виявила, що понад 11 млрд грн перетворилися на дебіторську заборгованість. Механізм попередньої оплати, запроваджений підприємством, не гарантував належного виконання контрактів.

60% контрактів виконувалися з порушенням термінів або переносилися.

виконувалися з порушенням термінів або переносилися. Постачальники систематично порушували вимоги щодо обсягів та якості продукції.

Значна частина підрядників уникла відповідальності та сплати штрафних санкцій за зрив поставок.

Окремим пунктом обговорення стали результати опитування військовослужбовців, проведеного Рахунковою палатою спільно з Міноборони. Близько 60% опитаних військових змушені докуповувати спорядження власним коштом, більше половини - не задоволені якістю харчування в армії.

Також 17 грудня результати аудиту щодо здійснення оборонних закупівель за тиловим напрямом забезпечення обговорили на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, до якого також долучився Геннадій Пліс.

Раніше Рахункова палата розкритикувала проєкт держбюджету-2026, у якому закладено загальні доходи на рівні 5,45 трлн грн і видатки у 4,8 трлн грн. Аудитори попередили про ризики недонадходжень через залежність від міжнародної допомоги, можливий дефіцит фінансування оборони та непрозорість частини видатків.