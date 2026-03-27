Назначение в Минобороны: Василий Шкураков будет отвечать за бюджет и внутренний аудит

Правительство Украины назначило Василия Шкуракова заместителем Министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Что сменит новый заместитель в Минобороны

"Расстраиваем МОУ как эффективную структуру, которая способна достигать поставленных целей. Сегодня на заседании Правительства Василий Шкурак назначен заместителем Министра обороны Украины", - говорится в сообщении.

Василий Шкураков будет отвечать за финансовую систему и внутренний аудит в Министерстве обороны, сосредоточив внимание на создании прозрачной, управляемой и data-driven финансовой структуры.

Среди его ключевых задач:

эффективное бюджетное планирование и исполнение, чтобы ресурсы соответствовали приоритетам фронта;

управление всеми источниками финансирования, включая государственный бюджет, международную техническую помощь, грантами и кредитами;

усиление экономического анализа для принятия обоснованных управленческих решений;

развитие внутреннего контроля и аудита для выявления рисков и неэффективности;

цифровизация финансовой отчетности и контроля, чтобы решения принимались на основе качественных данных.

Этот подход должен обеспечить эффективное использование ресурсов и повысить прозрачность финансовой работы Министерства обороны.

У него более 10 лет опыта управления публичными финансами. Работал заместителем Министра финансов и первым заместителем Министра развития общин и инфраструктуры. Во время войны обеспечивал финансовую стабильность критической инфраструктуры.