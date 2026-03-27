- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Назначение в Минобороны: Василий Шкураков будет отвечать за бюджет и внутренний аудит
Правительство Украины назначило Василия Шкуракова заместителем Министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.
Что сменит новый заместитель в Минобороны
"Расстраиваем МОУ как эффективную структуру, которая способна достигать поставленных целей. Сегодня на заседании Правительства Василий Шкурак назначен заместителем Министра обороны Украины", - говорится в сообщении.
Василий Шкураков будет отвечать за финансовую систему и внутренний аудит в Министерстве обороны, сосредоточив внимание на создании прозрачной, управляемой и data-driven финансовой структуры.
Среди его ключевых задач:
- эффективное бюджетное планирование и исполнение, чтобы ресурсы соответствовали приоритетам фронта;
- управление всеми источниками финансирования, включая государственный бюджет, международную техническую помощь, грантами и кредитами;
- усиление экономического анализа для принятия обоснованных управленческих решений;
- развитие внутреннего контроля и аудита для выявления рисков и неэффективности;
- цифровизация финансовой отчетности и контроля, чтобы решения принимались на основе качественных данных.
Этот подход должен обеспечить эффективное использование ресурсов и повысить прозрачность финансовой работы Министерства обороны.
У него более 10 лет опыта управления публичными финансами. Работал заместителем Министра финансов и первым заместителем Министра развития общин и инфраструктуры. Во время войны обеспечивал финансовую стабильность критической инфраструктуры.