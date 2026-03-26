В Минобороны назначили нового заместителя и генинспектора для усиления управления и закупок

В Министерстве обороны Украины произошли кадровые изменения, направленные на усиление управленческой эффективности, цифровизации процессов и реформу системы оборонных закупок.

Решением правительства заместителем министра обороны назначен Мстислав Баник. В ведомстве он будет отвечать за реформу закупок для сил обороны и внедрение более прозрачных и эффективных механизмов обеспечения войска.

Баник обладает опытом работы с государственными цифровыми продуктами. В Министерстве цифровой трансформации он принимал участие в запуске и развитии сервиса "Действие", а в Минобороны работал над развитием цифровых платформ "Армия+" и "Резерв+".

Также у него есть боевой опыт службы в Силах обороны, где он занимался развитием подразделений FPV-дронов и выполнял задачи в составе подразделения CODE 9.2.

Отдельно на должность генерального инспектора Министерства обороны назначен Юрий Мироненко. Он будет отвечать за объективную оценку положения дел в войсках и эффективности управленческих решений.

В министерстве отмечают, что его задачей станет системный анализ того, как принятые решения работают на практике, а также формирование оперативной обратной связи для коррекции политик и планов в соответствии с ситуацией на фронте.

Мироненко ранее занимал должности в системе оборонного и цифрового управления, в частности, работал заместителем министра обороны и заместителем министра цифровой трансформации, отвечал за развитие системы Delta, внедрение Mission Control и технологические оборонные проекты. Он также имеет боевой опыт и руководил подразделениями дронов.

В ведомстве отмечают, что обновление команды направлено на повышение эффективности использования ресурсов, усиление контроля за управленческими решениями и ускорение реформ в сфере обороны.