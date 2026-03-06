- Категория
Более 150 тысяч операций БПЛА в одной системе: результаты работы Mission Control
Интегрированная в экосистему DELTA цифровая платформа Mission Control обработала более 150 тысяч отчетов о применении дронов на поле боя.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .
"Недавно запустили Mission Control – единую цифровую систему управления дроновыми операциями в экосистеме DELTA. Каждый экипаж вносит в систему тип БпЛА, маршрут и задачи. Результат уже ощутим. За это время сформировано более 150 тысяч цифровых отчетов", – заявил Федоров.
Отмечается, что внедрение системы позволяет отказаться от бумажной отчетности и перейти к автоматически сформированным цифровым отчетам.
Командиры получают полную картину дроновых операций в режиме реального времени без необходимости ручной формовки сводок. В будущем планируется запуск цифровой отчетности для артиллерии.
Что это значит для фронта:
- отказ от бумажных форм и упрощение отчетности;
- оперативный треккинг средств БПС в реальном времени;
- усиленную координацию по РЭБ и ПВО;
- системный анализ эффективности применения;
- управленческие решения по закупкам на основе точных данных.
О Mission Control
Mission Control – это новая система управления дронами, интегрированная в боевую экосистему DELTA. Теперь каждый экипаж фиксирует тип БпЛА, точку запуска и маршрут в цифровом формате.
Главные преимущества проекта:
- данные формируются на основе реальной работы, а не со слов;
- командиры видят полную картину миссий в реальном времени без ручных сводок;
- военные, наконец, смогут фокусироваться на уничтожении врага, а не на заполнении журналов.
Напомним, в январе министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о запуске Mission Control – системы управления дронами. Это революционный проект, где каждый экипаж вносит в систему тип БпЛА, точку запуска, маршрут и задачи.