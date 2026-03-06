Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Более 150 тысяч операций БПЛА в одной системе: результаты работы Mission Control

Минобороны
Mission Control собрала уже 150 тысяч отчетов / Минобороны

Интегрированная в экосистему DELTA цифровая платформа Mission Control обработала более 150 тысяч отчетов о применении дронов на поле боя.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

"Недавно запустили Mission Control – единую цифровую систему управления дроновыми операциями в экосистеме DELTA. Каждый экипаж вносит в систему тип БпЛА, маршрут и задачи. Результат уже ощутим. За это время сформировано более 150 тысяч цифровых отчетов", – заявил Федоров.

Отмечается, что внедрение системы позволяет отказаться от бумажной отчетности и перейти к автоматически сформированным цифровым отчетам.

Командиры получают полную картину дроновых операций в режиме реального времени без необходимости ручной формовки сводок. В будущем планируется запуск цифровой отчетности для артиллерии.

Что это значит для фронта:

  • отказ от бумажных форм и упрощение отчетности;
  • оперативный треккинг средств БПС в реальном времени;
  • усиленную координацию по РЭБ и ПВО;
  • системный анализ эффективности применения;
  • управленческие решения по закупкам на основе точных данных.

О Mission Control

Mission Control – это новая система управления дронами, интегрированная в боевую экосистему DELTA. Теперь каждый экипаж фиксирует тип БпЛА, точку запуска и маршрут в цифровом формате.

Главные преимущества проекта:

  • данные формируются на основе реальной работы, а не со слов;
  • командиры видят полную картину миссий в реальном времени без ручных сводок;
  • военные, наконец, смогут фокусироваться на уничтожении врага, а не на заполнении журналов.

Напомним, в январе министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о запуске Mission Control – системы управления дронами. Это революционный проект, где каждый экипаж вносит в систему тип БпЛА, точку запуска, маршрут и задачи.

Автор:
Татьяна Бессараб