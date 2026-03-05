Минобороны допустило к эксплуатации ударный дрон "Птичка" с дальностью поражения до 50 км

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны новый ударный квадрокоптер украинского производства "Птичка". Беспилотник уже активно применяется украинскими военными.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Дрон оснащен оптоволоконным каналом управления и способен выполнять боевые задания на глубине почти 50 километров. Это рекордный показатель дальности поражения среди всех кодифицированных беспилотников такого типа.

Ударный беспилотный комплекс нового поколения "Птичка" разработан для работы в условиях интенсивных боевых действий. У него есть усиленная композитная рама, высокопроизводительные электрические двигатели и тяговые винты. Для обеспечения стабильной работы предусмотрен разделенный аккумуляторный блок.

Конструкция беспилотника сбалансирована так, чтобы обеспечить необходимую маневровость во время полета.

Дрон может выполнять боевые задания днем и ночью при разных погодных условиях, в частности во время сильного порывистого ветра.

Боевая нагрузка "Птички" позволяет поражать вражескую пехоту, огневые позиции, блиндажи, автомобильную и легкобронированную технику.

Заметим, что Минобороны изменяет подход к кодификации вооружения и военной техники с целью сокращения времени от разработки изделия до его поставки в войска. Соответствующие изменения правительство внесло в три постановления, регулирующие процедуры оценки и закупки оборонной продукции.