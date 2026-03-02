Правительство упростило кодификацию военной техники

Министерство обороны Украины изменяет подход к кодификации вооружения и военной техники с целью сокращения времени от разработки изделия до поставки в войска. Соответствующие изменения правительство внесло в три постановления, регулирующие процедуры оценки и закупки оборонной продукции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Ключевое новшество — техническая оценка изделия больше не зависит от подтверждения "насущной потребности". Теперь изделие может пройти кодификацию независимо от текущих планов закупок, что открывает возможность для более быстрого выхода продукции на рынок оборонных заказов.

Основные изменения

Кодификация. Отменено требование обязательного подтверждения потребности. Это позволяет производителям инициировать процедуру кодификации без ожидания формального запроса от государства.

Технические условия. Производители получают право без помощи других утверждать технические условия на продукцию. Минобороны будет осуществлять закупки на основе этих документов.

Боеприпасы. Упрощена процедура испытаний — устранено дублирование демонстрационных тестов. Это сокращает сроки кодификации и ускоряет поставки боеприпасов в подразделения.

Беспилотные системы и РЭБ тактического уровня. Для покупки достаточно сертификата качества от производителя. Дополнительные процедуры государственного контроля не применяются, вместе с тем полная ответственность за качество возлагается на производителя.

Взрывчатые вещества. Упрощен порядок их закупки предприятиями, производящими боеприпасы. Ожидается, что это ускорит производственные процессы и обеспечение войска необходимыми средствами.

В Минобороны подчеркивают, что предыдущие шаги по дерегуляции уже способствовали формированию новых технологических рынков. Если в начале полномасштабного вторжения в Украине работали 7 компаний-производителей дронов, то сейчас их более 500. В сфере средств радиоэлектронной борьбы — с 2 до 200 компаний. Также появилось более 20 частных производителей ракетного вооружения и более 100 компаний, работающих над наземными роботизированными комплексами.

Обновление правил кодификации рассматривается как следующий этап реформы оборонных закупок. В ведомстве ожидают, что это сократит цикл внедрения новых технологий и позволит быстрее снабжать фронт современным вооружением.

Напомним, Министерство обороны объединило Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ) в одну закупочную организацию с 1 января 2026 года.