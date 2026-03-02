Запланована подія 2

Уряд спростив кодифікацію військової техніки

Міністерство оборони України змінює підхід до кодифікації озброєння та військової техніки з метою скорочення часу від розробки виробу до його постачання у війська. Відповідні зміни уряд вніс до трьох постанов, що регулюють процедури оцінки та закупівлі оборонної продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Ключова новація — технічна оцінка виробу більше не залежить від підтвердження "нагальної потреби". Відтепер виріб може пройти кодифікацію незалежно від поточних планів закупівель, що відкриває можливість для швидшого виходу продукції на ринок оборонних замовлень.

Основні зміни

Кодифікація. Скасовано вимогу щодо обов’язкового підтвердження потреби. Це дозволяє виробникам ініціювати процедуру кодифікації без очікування формального запиту від держави.

Технічні умови. Виробники отримують право самостійно затверджувати технічні умови на продукцію. Міноборони здійснюватиме закупівлі на основі цих документів.

Боєприпаси. Спрощено процедуру випробувань — усунуто дублювання демонстраційних тестів. Це скорочує строки кодифікації та пришвидшує постачання боєприпасів до підрозділів.

Безпілотні системи та РЕБ тактичного рівня. Для закупівлі достатньо сертифіката якості від виробника. Додаткові процедури державного контролю не застосовуються, водночас повна відповідальність за якість покладається на виробника.

Вибухові речовини. Спрощено порядок їх закупівлі підприємствами, що виробляють боєприпаси. Очікується, що це пришвидшить виробничі процеси та забезпечення війська необхідними засобами.

У Міноборони наголошують, що попередні кроки з дерегуляції вже сприяли формуванню нових технологічних ринків. Якщо на початку повномасштабного вторгнення в Україні працювали 7 компаній-виробників дронів, то нині їх понад 500. У сфері засобів радіоелектронної боротьби — з 2 до близько 200 компаній. Також з’явилися понад 20 приватних виробників ракетного озброєння та більш ніж 100 компаній, що працюють над наземними роботизованими комплексами.

Оновлення правил кодифікації розглядається як наступний етап реформи оборонних закупівель. У відомстві очікують, що це скоротить цикл впровадження нових технологій і дозволить швидше забезпечувати фронт сучасним озброєнням.

Нагадаємо, Міністерство оборони об’єднало Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ) в одну закупівельну організацію  з 1 січня 2026 року.

Автор:
Тетяна Гойденко