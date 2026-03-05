Міноборони допустило до експлуатації ударний дрон "Пташка" з дальністю ураження до 50 км

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони новий ударний квадрокоптер українського виробництва "Пташка". Безпілотник уже активно застосовується українськими військовими.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Дрон оснащений оптоволоконним каналом управління і здатний виконувати бойові завдання на глибині майже 50 кілометрів. Наразі це рекордний показник дальності ураження серед усіх кодифікованих безпілотників такого типу.

Ударний безпілотний комплекс нового покоління "Пташка" розроблений для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. Він має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни та тягові гвинти. Для забезпечення стабільної роботи передбачено розділений акумуляторний блок.

Конструкція безпілотника збалансована таким чином, щоб забезпечити необхідну маневровість під час польоту.

Дрон може виконувати бойові завдання вдень і вночі, за різних погодних умов, зокрема під час сильного поривчастого вітру.

Бойове навантаження "Пташки" дозволяє уражати ворожу піхоту, вогневі позиції, бліндажі, автомобільну та легкоброньовану техніку.

Зауважимо, Міноборони змінює підхід до кодифікації озброєння та військової техніки з метою скорочення часу від розробки виробу до його постачання у війська. Відповідні зміни уряд вніс до трьох постанов, що регулюють процедури оцінки та закупівлі оборонної продукції.