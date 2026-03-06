Понад 150 тисяч операцій БпЛА в одній системі: результати роботи Mission Control

Цифрова платформа Mission Control, що інтегрована в екосистему DELTA, опрацювала понад 150 тисяч звітів про застосування дронів на полі бою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

"Нещодавно запустили Mission Control – єдину цифрову систему управління дроновими операціями в екосистемі DELTA. Кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, маршрут і завдання. Результат уже відчутний. За цей час сформовано понад 150 тисяч цифрових звітів", – заявив Федоров.

Зазначається, що впровадження системи дозволяє відмовитися від паперової звітності та перейти до автоматично сформованих цифрових звітів.

Командири отримують повну картину дронових операцій у режимі реального часу без необхідності ручного формування зведень. У подальшому планується запуск цифрової звітності для артилерії.

Що це означає для фронту:

відмову від паперових форм і спрощення звітності;

оперативний трекінг засобів БПС у реальному часі;

посилену координацію з РЕБ і ППО;

системний аналіз ефективності застосування;

управлінські рішення щодо закупівель на основі точних даних.

Про Mission Control

Mission Control — це нова система управління дронами, інтегрована в бойову екосистему DELTA. Відтепер кожен екіпаж фіксує тип БпЛА, точку запуску та маршрут у цифровому форматі.

Головні переваги проєкту:

дані формуються на основі реальної роботи, а не зі слів;

командири бачать повну картину місій у реальному часі без ручних зведень;

військові нарешті зможуть фокусуватися на знищенні ворога, а не на заповненні журналів.

Нагадаємо, в січні міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про запуск Mission Control – системи управління дронами. Це революційний проєкт, де кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання.