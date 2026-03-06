- Категорія
Понад 150 тисяч операцій БпЛА в одній системі: результати роботи Mission Control
Цифрова платформа Mission Control, що інтегрована в екосистему DELTA, опрацювала понад 150 тисяч звітів про застосування дронів на полі бою.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.
"Нещодавно запустили Mission Control – єдину цифрову систему управління дроновими операціями в екосистемі DELTA. Кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, маршрут і завдання. Результат уже відчутний. За цей час сформовано понад 150 тисяч цифрових звітів", – заявив Федоров.
Зазначається, що впровадження системи дозволяє відмовитися від паперової звітності та перейти до автоматично сформованих цифрових звітів.
Командири отримують повну картину дронових операцій у режимі реального часу без необхідності ручного формування зведень. У подальшому планується запуск цифрової звітності для артилерії.
Що це означає для фронту:
- відмову від паперових форм і спрощення звітності;
- оперативний трекінг засобів БПС у реальному часі;
- посилену координацію з РЕБ і ППО;
- системний аналіз ефективності застосування;
- управлінські рішення щодо закупівель на основі точних даних.
Про Mission Control
Mission Control — це нова система управління дронами, інтегрована в бойову екосистему DELTA. Відтепер кожен екіпаж фіксує тип БпЛА, точку запуску та маршрут у цифровому форматі.
Головні переваги проєкту:
- дані формуються на основі реальної роботи, а не зі слів;
- командири бачать повну картину місій у реальному часі без ручних зведень;
- військові нарешті зможуть фокусуватися на знищенні ворога, а не на заповненні журналів.
Нагадаємо, в січні міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про запуск Mission Control – системи управління дронами. Це революційний проєкт, де кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання.