Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,89

43,70

EUR

51,25

50,98

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Понад 150 тисяч операцій БпЛА в одній системі: результати роботи Mission Control

Міноборони
Mission Control зібрала вже 150 тисяч звітів / Міноборони

Цифрова платформа Mission Control, що інтегрована в екосистему DELTA, опрацювала понад 150 тисяч звітів про застосування дронів на полі бою. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

"Нещодавно запустили Mission Control – єдину цифрову систему управління дроновими операціями в екосистемі DELTA. Кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, маршрут і завдання. Результат уже відчутний. За цей час сформовано понад 150 тисяч цифрових звітів", – заявив Федоров.

Зазначається, що впровадження системи дозволяє відмовитися від паперової звітності та перейти до автоматично сформованих цифрових звітів.

Командири отримують повну картину дронових операцій у режимі реального часу без необхідності ручного формування зведень. У подальшому планується запуск цифрової звітності для артилерії.

Що це означає для фронту:

  • відмову від паперових форм і спрощення звітності;
  • оперативний трекінг засобів БПС у реальному часі;
  • посилену координацію з РЕБ і ППО;
  • системний аналіз ефективності застосування;
  • управлінські рішення щодо закупівель на основі точних даних.

Про Mission Control

Mission Control — це нова система управління дронами, інтегрована в бойову екосистему DELTA. Відтепер кожен екіпаж фіксує тип БпЛА, точку запуску та маршрут у цифровому форматі.

Головні переваги проєкту:

  • дані формуються на основі реальної роботи, а не зі слів; 
  • командири бачать повну картину місій у реальному часі без ручних зведень; 
  • військові нарешті зможуть фокусуватися на знищенні ворога, а не на заповненні журналів.

Нагадаємо, в січні міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про запуск Mission Control – системи управління дронами. Це революційний проєкт, де кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання.

Автор:
Тетяна Бесараб