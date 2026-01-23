Паперів стане менше: Міноборони запускає нову систему управління дронами Mission Control

Міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про запуск Mission Control – системи управління дронами. Це Революційний проєкт, де кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Федоров зазначив,що сучасна війна — це змагання технологій та швидкості прийняття рішень. Ми вже навчилися бачити поле бою через систему "еБали", розуміючи внесок кожного екіпажу. Але щоб бити ворога ще ефективніше, цього недостатньо.

Як працює Mission Control?

Mission Control — це нова система управління дронами, інтегрована в бойову екосистему DELTA. Відтепер кожен екіпаж фіксує тип БпЛА, точку запуску та маршрут у цифровому форматі.

Головні переваги проєкту:

дані формуються на основі реальної роботи, а не зі слів;

командири бачать повну картину місій у реальному часі без ручних зведень;

військові нарешті зможуть фокусуватися на знищенні ворога, а не на заповненні журналів.

"Ми прибираємо паперову армію, яка відбирає час і фокус у військових. Усі дані формуються автоматично на основі реальної роботи екіпажів", — зазначив міністр.

Наступний крок

Наступним кроком стане впровадження аналогічної системи управління для артилерії. "Переходимо від хаосу й фрагментарних даних до керованої, технологічної війни, де рішення ухвалюють на основі точних цифр, а не припущень. Це і є нова логіка війни: воювати системно, технологічно й ефективно, зберігаючи життя наших військових", – підкреслив Федоров.

Він нагадав, що у Brave1 працює департамент математики війни, і цей досвід вже масштабується на систему оборони.

