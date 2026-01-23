Запланована подія 2

Новости
Бумаг станет меньше: Минобороны запускает новую систему управления дронами Mission Control

военные ВСУ
Минобороны запускает Mission Control – системы управления дронами в DELTA. / Минобороны

Министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о запуске Mission Control – системы управления дронами. Это Революционный проект, где каждый экипаж вносит в систему тип БпЛА, точку запуска, маршрут и задачи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Федоров отметил, что современная война – это соревнование технологий и скорости принятия решений. Мы уже научились видеть поле боя через систему "Эбалы", понимая вклад каждого экипажа. Но чтобы избивать врага еще эффективнее, этого недостаточно.

Как работает Mission Control?

Mission Control – это новая система управления дронами, интегрированная в боевую экосистему DELTA. Теперь каждый экипаж фиксирует тип БпЛА, точку запуска и маршрут в цифровом формате.

Главные преимущества проекта:

  • данные формируются на основе реальной работы, а не со слов;
  • командиры видят полную картину миссий в реальном времени без ручных сводок;
  • военные, наконец, смогут фокусироваться на уничтожении врага, а не на заполнении журналов.

"Мы убираем бумажную армию, которая отнимает время и фокус у военных. Все данные формируются автоматически на основе реальной работы экипажей", - отметил министр.

Следующий шаг

Следующим шагом станет внедрение аналогичной системы управления для артиллерии. "Переходим от хаоса и фрагментарных данных к управляемой, технологической войне, где решения принимаются на основе точных цифр, а не предположений. Это и есть новая логика войны: воевать системно, технологически и эффективно, сохраняя жизнь наших военных", – подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что у Brave1 работает департамент математики войны, и этот опыт уже масштабируется на систему обороны.

Ранее сообщалось, что Минобороны и Минцифры запускают Brave1 Dataroom для автономных ИИ-решений

Автор:
Татьяна Ковальчук