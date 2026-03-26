Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Міноборони призначили нового заступника і генінспектора для посилення управління та закупівель

У Міноборони призначили нового заступника і генінспектора
У Міноборони призначили нового заступника і генінспектора / Міноборони

У Міністерство оборони України відбулися кадрові зміни, спрямовані на посилення управлінської ефективності, цифровізації процесів та реформу системи оборонних закупівель.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Рішенням уряду заступником міністра оборони призначено Мстислава Баніка. У відомстві він відповідатиме за реформу закупівель для Сил оборони та впровадження більш прозорих і ефективних механізмів забезпечення війська.

Банік має досвід роботи з державними цифровими продуктами. У Міністерстві цифрової трансформації він долучався до запуску та розвитку сервісу "Дія", а в Міноборони працював над розвитком цифрових платформ "Армія+" та "Резерв+".

Також він має бойовий досвід служби у Силах оборони, де займався розвитком підрозділів FPV-дронів і виконував завдання у складі підрозділу CODE 9.2.

Окремо на посаду генерального інспектора Міністерства оборони призначено Юрія Мироненка. Він відповідатиме за об’єктивну оцінку стану справ у військах та ефективності управлінських рішень.

У міністерстві зазначають, що його завданням стане системний аналіз того, як ухвалені рішення працюють на практиці, а також формування оперативного зворотного зв’язку для корекції політик і планів відповідно до ситуації на фронті.

Мироненко раніше обіймав посади в системі оборонного та цифрового управління, зокрема працював заступником міністра оборони та заступником міністра цифрової трансформації, відповідав за розвиток системи Delta, впровадження Mission Control і технологічні оборонні проєкти. Він також має бойовий досвід і керував підрозділами дронів.

У відомстві наголошують, що оновлення команди спрямоване на підвищення ефективності використання ресурсів, посилення контролю за управлінськими рішеннями та пришвидшення реформ у сфері оборони.

Автор:
Тетяна Гойденко