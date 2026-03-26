У Міноборони призначили нового заступника і генінспектора для посилення управління та закупівель

У Міністерство оборони України відбулися кадрові зміни, спрямовані на посилення управлінської ефективності, цифровізації процесів та реформу системи оборонних закупівель.

Рішенням уряду заступником міністра оборони призначено Мстислава Баніка. У відомстві він відповідатиме за реформу закупівель для Сил оборони та впровадження більш прозорих і ефективних механізмів забезпечення війська.

Банік має досвід роботи з державними цифровими продуктами. У Міністерстві цифрової трансформації він долучався до запуску та розвитку сервісу "Дія", а в Міноборони працював над розвитком цифрових платформ "Армія+" та "Резерв+".

Також він має бойовий досвід служби у Силах оборони, де займався розвитком підрозділів FPV-дронів і виконував завдання у складі підрозділу CODE 9.2.

Окремо на посаду генерального інспектора Міністерства оборони призначено Юрія Мироненка. Він відповідатиме за об’єктивну оцінку стану справ у військах та ефективності управлінських рішень.

У міністерстві зазначають, що його завданням стане системний аналіз того, як ухвалені рішення працюють на практиці, а також формування оперативного зворотного зв’язку для корекції політик і планів відповідно до ситуації на фронті.

Мироненко раніше обіймав посади в системі оборонного та цифрового управління, зокрема працював заступником міністра оборони та заступником міністра цифрової трансформації, відповідав за розвиток системи Delta, впровадження Mission Control і технологічні оборонні проєкти. Він також має бойовий досвід і керував підрозділами дронів.

У відомстві наголошують, що оновлення команди спрямоване на підвищення ефективності використання ресурсів, посилення контролю за управлінськими рішеннями та пришвидшення реформ у сфері оборони.