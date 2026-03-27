великої війни
блекауту
Delo.ua
є Сенс!
2025 року
бізнес-репутації
сталевих років
податків 2025
з Ощадом
роботодавці 2025
справа
в освіту
для життя
СЕО
енергія
Money

Призначення у Міноборони: Василь Шкураков відповідатиме за бюджет і внутрішній аудит

Василь Шкураков призначений заступником міністра оборони з фінансів / Міноборони

Уряд України призначив Василя Шкуракова заступником Міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Що змінить новий заступник у Міноборони

"Розбудовуємо МОУ як ефективну структуру, яка здатна досягати поставлених цілей. Сьогодні на засіданні Уряду Василя Шкуракова призначено заступником Міністра оборони України",  - йдеться в повідомленні.

Василь Шкураков відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит у Міністерстві оборони, зосередивши увагу на створенні прозорої, керованої та data-driven фінансової структури.

Серед його ключових завдань:

  • ефективне бюджетне планування та виконання, щоб ресурси відповідали пріоритетам фронту;
  • управління всіма джерелами фінансування, включно з державним бюджетом, міжнародною технічною допомогою, грантами та кредитами;
  • посилення економічного аналізу для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень;
  • розвиток внутрішнього контролю та аудиту для виявлення ризиків і неефективності;
  • цифровізація фінансової звітності та контролю, щоб рішення приймалися на основі якісних даних.

Цей підхід має забезпечити ефективне використання ресурсів та підвищити прозорість фінансової роботи Міністерства оборони.

Має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами. Працював заступником Міністра фінансів і першим заступником Міністра розвитку громад та інфраструктури. Під час війни забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.

Ольга Опенько