Призначення у Міноборони: Василь Шкураков відповідатиме за бюджет і внутрішній аудит

Уряд України призначив Василя Шкуракова заступником Міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту.

Що змінить новий заступник у Міноборони

"Розбудовуємо МОУ як ефективну структуру, яка здатна досягати поставлених цілей. Сьогодні на засіданні Уряду Василя Шкуракова призначено заступником Міністра оборони України", - йдеться в повідомленні.

Василь Шкураков відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит у Міністерстві оборони, зосередивши увагу на створенні прозорої, керованої та data-driven фінансової структури.

Серед його ключових завдань:

ефективне бюджетне планування та виконання, щоб ресурси відповідали пріоритетам фронту;

управління всіма джерелами фінансування, включно з державним бюджетом, міжнародною технічною допомогою, грантами та кредитами;

посилення економічного аналізу для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень;

розвиток внутрішнього контролю та аудиту для виявлення ризиків і неефективності;

цифровізація фінансової звітності та контролю, щоб рішення приймалися на основі якісних даних.

Цей підхід має забезпечити ефективне використання ресурсів та підвищити прозорість фінансової роботи Міністерства оборони.

Має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами. Працював заступником Міністра фінансів і першим заступником Міністра розвитку громад та інфраструктури. Під час війни забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.