НБУ обновил Реестр страховых и перестраховых брокеров: в него внесены два участника и исключен один. Решение было принято 18 марта 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Реестр страховых посредников

Нацбанк, согласно поданным электронным заявкам, включил в Реестр страховых посредников одного страхового и одного перестрахового брокера, а также исключил из Реестра одного страхового и перестрахового брокера.

В Реестр внесено:

страхового брокера Общество с ограниченной ответственностью "Эксизаналитикс";

перестрахового брокера Представительство "Греко Украина ГмбХ";

Из Реестра исключен страховой и перестраховой брокер Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер Эксельсиор Прайм".

Страховые посредники в Украине: что нужно знать

Страховые посредники – это физические или юридические лица, помогающие клиентам заключать договоры страхования между страхователем и страховой компанией. Они консультируют, подбирают оптимальные условия страхования и сопровождают клиента в течение договора.

В Украине деятельность страховых посредников регулируется законом и находится под контролем Национального банка Украины.

Основные категории посредников

Страховые агенты работают от имени и в интересах одной или нескольких страховых компаний. Они дают продукты конкретного страховщика, оформляют полисы и принимают страховые платежи. Оплата их работы осуществляется непосредственно страховой компанией посредством комиссии.

Страховые брокеры представляют интересы клиента. Они анализируют рынок, чтобы найти самые выгодные условия страхования среди разных компаний. Для работы брокеры должны быть зарегистрированы в специальном реестре Национального банка.

Что делает посредник для клиента

Консультирование – объясняет сложные сроки и условия договора.

Сравнение – подбирает несколько вариантов полисов, чтобы клиент мог сравнить цены и объемы покрытия.

Оформление готовит все необходимые документы для подписания договора.

Поддержка – консультирует клиента в случае наступления страхового случая для получения выплаты.

Таким образом, страховые посредники помогают сделать процесс страхования понятным и удобным для клиентов, обеспечивая их правовую и финансовую защиту.