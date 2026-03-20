НБУ обновил Реестр страховых и перестраховых брокеров

НБУ обновил Реестр страховых и перестраховых брокеров: в него внесены два участника и исключен один. Решение было принято 18 марта 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Реестр страховых посредников

Нацбанк, согласно поданным электронным заявкам, включил в Реестр страховых посредников одного страхового и одного перестрахового брокера, а также исключил из Реестра одного страхового и перестрахового брокера.

В Реестр внесено:

  • страхового брокера Общество с ограниченной ответственностью "Эксизаналитикс";
  • перестрахового брокера Представительство "Греко Украина ГмбХ";

Из Реестра исключен страховой и перестраховой брокер Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер Эксельсиор Прайм".

Страховые посредники в Украине: что нужно знать

Страховые посредники – это физические или юридические лица, помогающие клиентам заключать договоры страхования между страхователем и страховой компанией. Они консультируют, подбирают оптимальные условия страхования и сопровождают клиента в течение договора.

В Украине деятельность страховых посредников регулируется законом и находится под контролем Национального банка Украины.

Основные категории посредников

  • Страховые агенты работают от имени и в интересах одной или нескольких страховых компаний. Они дают продукты конкретного страховщика, оформляют полисы и принимают страховые платежи. Оплата их работы осуществляется непосредственно страховой компанией посредством комиссии.
  • Страховые брокеры представляют интересы клиента. Они анализируют рынок, чтобы найти самые выгодные условия страхования среди разных компаний. Для работы брокеры должны быть зарегистрированы в специальном реестре Национального банка.

Что делает посредник для клиента

  • Консультирование – объясняет сложные сроки и условия договора.
  • Сравнение – подбирает несколько вариантов полисов, чтобы клиент мог сравнить цены и объемы покрытия.
  • Оформление готовит все необходимые документы для подписания договора.
  • Поддержка – консультирует клиента в случае наступления страхового случая для получения выплаты.

Таким образом, страховые посредники помогают сделать процесс страхования понятным и удобным для клиентов, обеспечивая их правовую и финансовую защиту.

Автор:
Ольга Опенько