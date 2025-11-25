Запланована подія 2

Еще одна страховая компания покинула рынок Украины: НБУ отозвал ее лицензию

Нацбанк отозвал лицензию ОДО "Страховая компания "Гарант И Я"

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве лицензии и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений Общества с дополнительной ответственностью "Страховая компания "Гарант И Я" (ЕГРПОУ 37317151).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 21 ноября 2025 года.

Почему компания покидает рынок?

Страховая компания "Гарант И Я" вышла с рынка в рамках процедуры добровольного выхода путем выполнения страхового портфеля.

НБУ предварительно разрешил этот выход 18 июля 2025 года и согласовал соответствующий план.

Ключевые финансовые показатели компании

Согласно отчетности за девять месяцев 2025 года компания "Страховая компания "Гарант И Я" специализировалась исключительно на страховании КАСКО, которое формировало 100% ее страхового портфеля.

Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 14312 тыс. грн, страховые выплаты – 23437 тыс. грн.

Страховщик придерживался требований к платежеспособности. По состоянию на 01 октября 2025 года компания не имела обязательств по договорам страхования и перестрахования.

Напомним, в октябре НБУ отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ЧАО " Источник страхования " (ЕГРПОУ 36018520) на основании поданного компанией заявления.

Автор:
Татьяна Ковальчук