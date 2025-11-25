Ще одна страхова компанія покинула ринок України: НБУ відкликав її ліцензію

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання ліцензії та виключення з Державного реєстру фінансових установ Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Гарант І Я" (ЄДРПОУ 37317151).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 листопада 2025 року.

Чому компанія залишає ринок?

"Страхова компанія "Гарант І Я" вийшла з ринку в межах процедури добровільного виходу шляхом виконання страхового портфеля.

НБУ попередньо надав дозвіл на цей вихід 18 липня 2025 року та погодив відповідний план.

Ключові фінансові показники компанії

Згідно зі звітністю за дев'ять місяців 2025 року, компанія "Страхова компанія "Гарант І Я" спеціалізувалася виключно на страхуванні КАСКО, яке формувало 100% її страхового портфеля.

Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 14 312 тис. грн, страхові виплати – 23 437 тис. грн.

Страховик дотримався вимог до платоспроможності. Станом на 01 жовтня 2025 року компанія не мала зобов’язань за договорами страхування та перестрахування.

Нагадаємо, у жовтні НБУ відкликав ліцензію на здійснення страхової діяльності та виключив із Державного реєстру фінансових установ ПрАТ "Джерело страхування" (ЄДРПОУ 36018520) на підставі поданої компанією заяви.