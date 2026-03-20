НБУ оновив Реєстр страхових та перестрахових брокерів: до нього внесено двох учасників і виключено одного. Рішення ухвалено 18 березня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Реєстр страхових посередників

Нацбанк, відповідно до поданих електронних заявок, включив до Реєстру страхових посередників одного страхового та одного перестрахового брокерів, а також виключив з Реєстру одного страхового та перестрахового брокера.

До Реєстру внесено:

страхового брокера Товариство з обмеженою відповідальністю "Ексізаналітикс";

перестрахового брокера Представництво "Греко Україна ГмбХ";

З Реєстру виключено страхового та перестрахового брокера Товариство з обмеженою відповідальністю "Страховий брокер Ексельсіор Прайм".

Страхові посередники в Україні: що варто знати

Страхові посередники — це фізичні або юридичні особи, які допомагають клієнтам укладати договори страхування між страхувальником та страховою компанією. Вони консультують, підбирають оптимальні умови страхування та супроводжують клієнта протягом дії договору.

В Україні діяльність страхових посередників регулюється законом і перебуває під наглядом Національного банку України.

Основні категорії посередників

працюють від імені та в інтересах однієї або кількох страхових компаній. Вони пропонують продукти конкретного страховика, оформлюють поліси та приймають страхові платежі. Оплата їхньої роботи здійснюється безпосередньо страховою компанією у вигляді комісії. Страхові брокери представляють інтереси клієнта. Вони аналізують ринок, щоб знайти найвигідніші умови страхування серед різних компаній. Для роботи брокери мають бути зареєстровані в спеціальному реєстрі Національного банку України.

Що робить посередник для клієнта

Консультування — пояснює складні терміни та умови договору.

— пояснює складні терміни та умови договору. Порівняння — підбирає кілька варіантів полісів, щоб клієнт міг порівняти ціни та обсяги покриття.

— підбирає кілька варіантів полісів, щоб клієнт міг порівняти ціни та обсяги покриття. Оформлення — готує всі необхідні документи для підписання договору.

— готує всі необхідні документи для підписання договору. Підтримка — консультує клієнта у разі настання страхового випадку для отримання виплати.

Таким чином, страхові посередники допомагають зробити процес страхування зрозумілим і зручним для клієнтів, забезпечуючи їх правовий та фінансовий захист.