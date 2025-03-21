НБУ предлагает упростить открытие счетов эскроу для филиалов иностранных банков

Национальный банк Украины планирует упростить процедуру открытия счетов условного хранения (Эскроу) для филиалов иностранных банков. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Открытие эскроу счета в НБУ осуществляется на основании заявления филиала иностранного банка. Однако регулятор предлагает исключить требование о предоставлении копий справок о взятии на учет в налоговых органах и в качестве плательщика единого взноса.

Это объясняется тем, что соответствующая информация уже содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Такие изменения соответствуют нормам закона № 3257-IX, принятому 14 июля 2023 года. Этот закон направлен на упорядочение деятельности обособленных подразделений юридических лиц, зарегистрированных за границей.

Предложенные изменения содержатся в проекте постановления Правления НБУ "О внесении изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия Национальным банком Украины счетов клиентам".

Анализ влияния изменений в порядок открытия счетов в НБУ

Согласно документам, обнародованным НБУ, банк оценивает эффективность изменений в Инструкцию по открытию и закрытию счетов клиентов на основе их соответствия действующему законодательству. Главная цель инициативы – согласовать положение Инструкции № 74 с новыми законодательными нормами, что будет способствовать упрощению процедур для филиалов иностранных банков.

Ожидается, что принятие изменений положительно отразится на рынке финансовых услуг. Это облегчит процесс открытия счетов условного хранения (Эскроу) и устранит лишние бюрократические препоны для филиалов иностранных банков.

Введение новых норм не потребует дополнительных финансовых затрат, а также не потребует привлечения дополнительных временных или административных ресурсов как со стороны банков, так и со стороны регулятора.

Напомним также, что Сбербанк в октябре 2024 года получил возможность открывать эскроу-счета для участников аукционов по продаже гарантий происхождения "зеленой" электроэнергии на площадке АО "Оператор рынка".