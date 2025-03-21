НБУ пропонує спростити відкриття рахунків ескроу для філій іноземних банків

Національний банк України планує спростити процедуру відкриття рахунків умовного зберігання (ескроу) для філій іноземних банків. Відповідний проєкт постанови винесено на громадське обговорення.

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Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Наразі відкриття ескроу рахунку в НБУ здійснюється на підставі заяви філії іноземного банку. Проте регулятор пропонує виключити вимогу щодо подання копій довідок про взяття на облік у податкових органах та як платника єдиного внеску.

Це пояснюється тим, що відповідна інформація вже міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Такі зміни відповідають нормам закону № 3257-ІХ, ухваленого 14 липня 2023 року. Цей закон спрямований на впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичних осіб, зареєстрованих за кордоном.

Запропоновані зміни містяться у проєкті постанови Правління НБУ "Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам".

Аналіз впливу змін до порядку відкриття рахунків у НБУ

Відповідно до документів, оприлюдненими НБУ, банк оцінює ефективність змін до Інструкції щодо відкриття та закриття рахунків клієнтів на основі їхньої відповідності чинному законодавству. Головна мета ініціативи – узгодити положення Інструкції № 74 із новими законодавчими нормами, що сприятиме спрощенню процедур для філій іноземних банків.

Очікується, що ухвалення змін позитивно вплине на ринок фінансових послуг. Це полегшить процес відкриття рахунків умовного зберігання (ескроу) та усуне зайві бюрократичні перепони для філій іноземних банків.

Запровадження нових норм не потребуватиме додаткових фінансових витрат, а також не вимагатиме залучення додаткових часових чи адміністративних ресурсів як з боку банків, так і з боку регулятора.

Нагадаємо також, що Ощадбанк у жовтні 2024 року отримав можливість відкривати ескроу-рахунки для учасників аукціонів з продажу гарантій походження "зеленої" електроенергії на майданчику АТ "Оператор ринку".