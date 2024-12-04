В Україні почали відкривати ескроу-рахунки для замовників послуг "Оператора ГТС"

Державний Укргазбанк першим із банків впровадив послугу відкриття та обслуговування рахунків умовного зберігання (ескроу) для учасників ринку природного газу та вже відкрив кілька таких рахунків клієнтам.

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Про це йдеться у повідомленні фінустанови. Вказані рахунки відкриваються безкоштовно, з можливістю підписання тристоронніх договорів кваліфікованим електронним підписом.

Зміни щодо фінзабезпечення послуг ОГТСУ

Зазначимо, що 1 грудня набули чинності зміни до Кодексу газотранспортної системи щодо розрахунку фінансового забезпечення, що були затверджені Нацкомісією з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг 24 вересня. Було додано третю форму створення фінансового забезпечення у формі грошових коштів на ескроу-рахунок замовника послуг транспортування.

Окрім Укргазбанку, проєкти трьохсторонніх договорів, які дозволяють учасникам ринку відкривати ескроу-рахунки як фінансове забезпечення, "Оператор ГТС України" погодив тільки з Ощадбанком.

Якщо ж замовник послуг транспортування газу захоче відкрити рахунок умовного зберігання в іншому банку, замовнику та представнику такого банку потрібно буде звернутися до ОГТСУ з офіційним листом для розгляду та погодження технічної можливості передачі даних, а також розроблення спільних умов для відкриття ескроу-рахунків.

Крім того, з грудня змінилося правило розрахунку фінзабезпечення. Тепер сума вартості добових негативних небалансів за попередній газовий місяць та сума вартості добових негативних небалансів поточного газового місяця повинні бути забезпечені у формі передачі коштів та/або перерахунку коштів на ескроу-рахунок.

Нагадаємо також, що Ощадбанк у жовтні отримав можливість відкривати ескроу-рахунки для учасників аукціонів з продажу гарантій походження "зеленої" електроенергії на майданчику АТ "Оператор ринку".