Нефть Brent подорожала до $95 из-за дефицита поставок топлива

Цены на нефть в среду, 15 апреля, разделились: Brent подорожала, а американская нефть подешевела. Рынок лихорадит через закрытый Ормузский пролив, блокирующий стабильные поставки с Ближнего Востока.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 40 центов до 95,19 доллара за баррель, частично компенсировав падение предыдущей сессии. В то же время, американская нефть West Texas Intermediate снизилась в цене на 23 цента и зафиксировалась на уровне 91,05 доллара.

Основной причиной волатильности рынка остается фактическое закрытие Ормузского пролива, являющегося критически важным маршрутом для экспорта топлива.

Участники рынка внимательно следят за заявлениями официального Вашингтона по поводу возможного возобновления переговоров между США, Израилем и Ираном. Президент Дональд Трамп сообщил, что встреча может состояться в Пакистане в течение следующих двух дней.

Это дало инвесторам надежду на деэскалацию конфликта и постепенное разблокирование иранских портов.

Однако эксперты энергетического сектора отмечают, что оптимизм основывается на ожиданиях, а не на реальных сдвигах в логистике.

Несмотря на дипломатические новости, реальный рынок нефти испытывает острую нехватку ресурса. Нефтеперерабатывающие заводы вынуждены искать альтернативные источники поставок в других регионах из-за невозможности свободного транзита через Персидский залив.

Это привело к тому, что нефть из Мексиканского залива и Северного моря торгуется с рекордными премиями. В частности, цена груза WTI Midland в Роттердаме превысила европейские базовые показатели на 22,80 доллара за баррель.

В настоящее время транзит через Ормузский пролив неопределенным, а движение составляет лишь часть от примерно 130 судов, проходивших водным путем до войны, что заставляет рынки ожидать новых данных о запасах сырья в США для дальнейшего прогнозирования цен.

Напомним, министр энергетики США Крис Райт заявил, что мировые цены на нефть, вероятно, достигнут пика в ближайшие несколько недель после возобновления судоходства через Ормузский пролив.