Цены на нефть снизились после заявления Трампа о диалоге с Ираном

Цены на нефть во вторник, 14 апреля, начали снижаться. Рынок отреагировал на перспективу дипломатического разрешения конфликта, что несколько успокоило инвесторов по поводу стабильности поставок через Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,86 доллара до отметки 97,50 доллара за баррель. Одновременно американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 2,25 доллара и остановилась на уровне 96,83 доллара.

Это падение нивелировало значительный рост предыдущей сессии, когда цены подскочили на фоне введения американскими военными блокады иранских портов.

Военное присутствие и логистические риски

Командование США заявило о расширении зоны контроля в Ормузском проливе на Оманский залив и Аравийское море.

Данные мониторинга судов подтвердили изменение маршрутов танкеров после вступления блокады в силу.

Тегеран в ответ озвучил угрозы атаки на порты стран Персидского залива, ссылаясь на неудачу недавних переговоров в Пакистане.

Шансы на дипломатическое урегулирование

Несмотря на сложную ситуацию, рыночные аналитики отмечают усилия администрации Дональда Трампа по снижению напряженности.

Президент США публично заявил о желании Ирана заключить новое соглашение.

Источники подтверждают, что неформальный диалог между странами продолжается, а премьер-министр Пакистана активно участвует в процессе деэскалации как посредник.

Воздействие на мировые объемы поставок

Эксперты ANZ отмечают, что из глобального рынка уже изъято около 10 миллионов баррелей нефти в сутки. Последующая блокада может сократить предложение еще на несколько миллионов баррелей.

В то же время, союзники по НАТО, в частности Великобритания и Франция, пока не присоединились к военным действиям, призывая к возобновлению судоходства. Министр энергетики США Крис Райт прогнозирует стабилизацию цен сразу после снятия ограничений в проливе.

