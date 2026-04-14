Ціни на нафту знизилися після заяви Трампа про діалог з Іраном

Ціни на нафту у вівторок, 14 квітня, почали знижуватися. Ринок відреагував на перспективу дипломатичного вирішення конфлікту, що дещо заспокоїло інвесторів щодо стабільності постачань через Ормузьку протоку.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,86 долара до позначки 97,50 долара за барель. Одночасно американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 2,25 долара і зупинилася на рівні 96,83 долара.

Це падіння нівелювало значне зростання попередньої сесії, коли ціни підскочили на тлі введення американськими військовими блокади іранських портів.

Військова присутність та логістичні ризики

Командування США заявило про розширення зони контролю в Ормузькій протоці на Оманську затоку та Аравійське море.

Дані моніторингу суден підтвердили зміну маршрутів танкерів після набрання блокадою чинності.

Тегеран у відповідь озвучив погрози щодо атаки на порти країн Перської затоки, посилаючись на невдачу нещодавніх переговорів у Пакистані.

Шанси на дипломатичне врегулювання

Попри складну ситуацію, ринкові аналітики відзначають зусилля адміністрації Дональда Трампа щодо зниження напруженості.

Президент США публічно заявив про бажання Ірану укласти нову угоду.

Джерела підтверджують, що неформальний діалог між країнами триває, а прем'єр-міністр Пакистану бере активну участь у процесі деескалації як посередник.

Вплив на світові обсяги постачань

Експерти ANZ зазначають, що з глобального ринку вже вилучено близько 10 мільйонів барелів нафти на добу. Подальша блокада може скоротити пропозицію ще на кілька мільйонів барелів.

Водночас союзники по НАТО, зокрема Велика Британія та Франція, поки не приєдналися до військових дій, закликаючи до відновлення судноплавства. Міністр енергетики США Кріс Райт прогнозує стабілізацію цін одразу після зняття обмежень у протоці.

