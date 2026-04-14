Війна на Близькому Сході обвалила прогнози попиту на нафту

Організація країн-експортерів нафти (OPEC) знизила прогноз світового попиту на нафту у другому кварталі 2026 року на 500 тис. барелів на добу через війну з Іраном та блокаду Ормузької протоки.

Світ на межі нафтового шоку

Водночас в OPEC вважають, що загальний вплив конфлікту на річний попит буде обмеженим. Організація не змінила свій прогноз на 2026 рік і очікує, що споживання відновиться у наступні місяці. Це відрізняється від оцінок Управління енергетичної інформації США (EIA), яке раніше суттєво знизило свої прогнози.

Одним із ключових факторів тиску на ринок стала фактична блокада Ормузької протоки - стратегічного маршруту для постачання нафти. Через це з ринку вибули мільйони барелів близькосхідної нафти, що спричинило різке зростання цін і посилило тиск на споживачів та бізнес у всьому світі.

За оновленими даними, у другому кварталі глобальний попит на нафту становитиме в середньому 105,07 млн барелів на добу, що менше за попередній прогноз у 105,57 млн.

У звіті зазначається, що зниження очікувань стосується як країн ОЕСР, так і інших держав, і пов’язане з тимчасовим уповільненням попиту через ситуацію на Близькому Сході.

Попри це, OPEC зберегла прогноз зростання світового попиту у 2026 році на рівні 1,38 млн барелів на добу.

Разом із тим видобуток нафти країнами OPEC+ у березні різко скоротився - до 35,06 млн барелів на добу, що на 7,7 млн менше, ніж у лютому. Найбільше зниження зафіксовано в Іраку та Саудівській Аравії.

Незважаючи на падіння видобутку, країни OPEC+ домовилися збільшити квоти на травень на 206 тис. барелів на добу. Однак фактичне зростання видобутку залишається під питанням через обмеження, спричинені блокуванням Ормузької протоки.

Нагадаємо, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що світові ціни на нафту, ймовірно, досягнуть піку в найближчі кілька тижнів після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Автор:
Ольга Опенько