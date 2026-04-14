Война на Ближнем Востоке обрушила прогнозы спроса на нефть

Рынок нефти лихорадит / Depositphotos

Организация стран-экспортеров нефти (OPEC) снизила прогноз мирового спроса на нефть во втором квартале 2026 года на 500 тыс. баррелей в сутки из-за войны с Ираном и блокады Ормузского пролива.

Мир на грани нефтяного шока

В то же время в OPEC считают, что общее влияние конфликта на годовой спрос будет ограничено. Организация не изменила свой прогноз на 2026 год и ожидает, что потребление возобновится в последующие месяцы. Это отличается от оценок Управления энергетической информации США (EIA), ранее существенно снизившего свои прогнозы.

Одним из ключевых факторов давления на рынок стала фактическая блокада Ормузского пролива – стратегического маршрута для поставки нефти. Из-за этого с рынка выбыли миллионы баррелей ближневосточной нефти, что повлекло за собой резкий рост цен и усилило давление на потребителей и бизнес во всем мире.

По обновленным данным, во втором квартале глобальный спрос на нефть будет составлять в среднем 105,07 млн баррелей в сутки, что меньше предыдущего прогноза в 105,57 млн.

В отчете отмечается, что снижение ожиданий касается как стран ОЭСР, так и других государств и связано с временным замедлением спроса из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Несмотря на это, OPEC сохранила прогноз роста мирового спроса в 2026 году на уровне 1,38 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем, добыча нефти странами OPEC+ в марте резко сократилась - до 35,06 млн баррелей в сутки, что на 7,7 млн меньше, чем в феврале. Наибольшее понижение зафиксировано в Ираке и Саудовской Аравии.

Несмотря на падение добычи, страны OPEC+ договорились увеличить квоты на май на 206 тысяч баррелей в сутки. Однако фактический рост добычи остается под вопросом из-за ограничений, вызванных блокированием Ормузского пролива.

Напомним, министр энергетики США Крис Райт заявил, что мировые цены на нефть, вероятно, достигнут пика в ближайшие несколько недель после возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Автор:
Ольга Опенько