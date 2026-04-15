Нафта Brent подорожчала до $95 через дефіцит поставок палива

Ціни на нафту у середу, 15 квітня, розділилися: Brent подорожчала, а американська нафта здешевшала. Ринок лихоманить через закриту Ормузьку протоку, що блокує стабільні поставки з Близького Сходу.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 40 центів до 95,19 долара за барель, частково компенсувавши падіння попередньої сесії. Водночас американська нафта West Texas Intermediate знизилася в ціні на 23 центи і зафіксувалася на рівні 91,05 долара.

Основною причиною волатильності ринку залишається фактичне закриття Ормузької протоки, що є критично важливим маршрутом для експорту палива.

Учасники ринку уважно стежать за заявами офіційного Вашингтона щодо можливого відновлення переговорів між США, Ізраїлем та Іраном. Президент Дональд Трамп повідомив, що зустріч може відбутися в Пакистані протягом наступних двох днів.

Це дало інвесторам надію на деескалацію конфлікту та поступове розблокування іранських портів.

Проте експерти енергетичного сектору зазначають, що наразі оптимізм ґрунтується на очікуваннях, а не на реальних зрушеннях у логістиці.

Попри дипломатичні новини, реальний ринок нафти відчуває гостру нестачу ресурсу. Нафтопереробні заводи змушені шукати альтернативні джерела постачання в інших регіонах через неможливість вільного транзиту через Перську затоку.

Це призвело до того, що нафта з Мексиканської затоки та Північного моря торгується з рекордними преміями. Зокрема, ціна вантажу WTI Midland у Роттердамі перевищила європейські базові показники на 22,80 долара за барель.

Наразі транзит через Ормузьку протоку невизначеним, а рух становить лише частину від приблизно 130 суден, які проходили водним шляхом до війни, що змушує ринки очікувати нових даних про запаси сировини в США для подальшого прогнозування цін.

Нагадаємо, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що світові ціни на нафту, ймовірно, досягнуть піку в найближчі кілька тижнів після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.