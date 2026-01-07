- Категория
Новогодний сезон: сколько елок купили украинцы?
Государственное предприятие "Леса Украины" по итогам елочной кампании в этом году реализовало 91,4 тыс. новогодних деревьев. Наибольший спрос на елки зафиксировали в Волынской и Ровенской областях, тогда как меньше новогодних деревьев приобрели в Одесской и Николаевской областях.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Лесов Украины".
Продажа елок в Украине
Нынешняя елочная кампания стартовала в начале декабря. За сезон наибольший спрос на новогодние деревья зафиксировали в Волынской и Ровенской областях, где было реализовано более 25 тысяч елок. Еще около 25 тысяч деревьев суммарно было продано в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях. Более 19 тысяч елок приобрели жители Черниговской и Сумской областей. Наименьшие объемы продаж зафиксировали в Одесской и Николаевской областях – в этих регионах реализовали всего 625 деревьев.
Продажа новогодних елок производилась через широкую сеть розничной торговли: филиалы предприятия организовали более 300 торговых площадок по всей Украине. Кроме того, граждане имели возможность купить елки непосредственно в лесничествах.
Новогодние елки продавались по социальным ценам, которые были существенно ниже стоимости на частных ярмарках. Средняя цена одного дерева составляла 180 гривен по НДС. Окончательная стоимость зависела от региона продаж — самые низкие цены предлагались в самых лесистых областях, а также от новогоднего дерева и его размера.
"Интересный факт: самую дешевую елку продали за 84 гривны, а самая дорогая обошлась покупателю в 3600 гривен", - отмечает пресс-служба.
Общий доход от реализации новогодних елок составил 16,5 млн гривен. Почти половина этой суммы поступила в государственный бюджет в виде налогов и обязательных платежей.
Средства, вырученные от продажи новогодних деревьев, также пополняют местные бюджеты и направляются на восстановление лесов, их охрану и защиту. В общей сложности по итогам 2025 года государственное предприятие "Леса Украины" уплатило более 15 млрд гривен налогов, что стало абсолютным рекордом за весь период его деятельности.
Охрана новогодних деревьев
Большинство новогодних деревьев заготавливаются на специальных плантациях ГП "Леса Украины", где растет 7,8 млн елок на площади 2,7 тыс. гектаров. В предпраздничные дни деревья нуждаются в особой защите, поэтому в охрану привлекают 349 мобильных рейдовых групп, работающих вместе с представителями Гослесагентства, Нацполиции, Госэкоинспекции и органов местного самоуправления.
За декабрь лесоводы провели почти 1,5 тысяч совместных рейдов. В ходе проверок выявлено 408 незаконно срубленных хвойных деревьев. По фактам нарушений составлено 300 административных протоколов, а общий ущерб от незаконной вырубки превысил 416 тысяч гривен. Нарушители уже возместили почти 70% ущерба, а в Столичном, Южном, Северном, Подольском и Полесском филиалах компенсация составила 100%, что свидетельствует об эффективности рейдовых групп. Кроме того, в органы досудебного расследования передано девять дел.
Напомним, цены на новогодние елки оставались в этом году социальными и почти не изменились по сравнению с прошлым годом: от 210 до 250 грн, ель или пихта – от 240 до 280 грн. Некоторые лесничества также реализовали елки в контейнерах, цены на которые стартовали от 500 грн в зависимости от размеров.