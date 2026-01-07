Новогодний сезон: сколько елок купили украинцы?

Государственное предприятие "Леса Украины" по итогам елочной кампании в этом году реализовало 91,4 тыс. новогодних деревьев. Наибольший спрос на елки зафиксировали в Волынской и Ровенской областях, тогда как меньше новогодних деревьев приобрели в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Лесов Украины".

Продажа елок в Украине

Нынешняя елочная кампания стартовала в начале декабря. За сезон наибольший спрос на новогодние деревья зафиксировали в Волынской и Ровенской областях, где было реализовано более 25 тысяч елок. Еще около 25 тысяч деревьев суммарно было продано в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях. Более 19 тысяч елок приобрели жители Черниговской и Сумской областей. Наименьшие объемы продаж зафиксировали в Одесской и Николаевской областях – в этих регионах реализовали всего 625 деревьев.

Продажа новогодних елок производилась через широкую сеть розничной торговли: филиалы предприятия организовали более 300 торговых площадок по всей Украине. Кроме того, граждане имели возможность купить елки непосредственно в лесничествах.

Новогодние елки продавались по социальным ценам, которые были существенно ниже стоимости на частных ярмарках. Средняя цена одного дерева составляла 180 гривен по НДС. Окончательная стоимость зависела от региона продаж — самые низкие цены предлагались в самых лесистых областях, а также от новогоднего дерева и его размера.

"Интересный факт: самую дешевую елку продали за 84 гривны, а самая дорогая обошлась покупателю в 3600 гривен", - отмечает пресс-служба.

Общий доход от реализации новогодних елок составил 16,5 млн гривен. Почти половина этой суммы поступила в государственный бюджет в виде налогов и обязательных платежей.

Средства, вырученные от продажи новогодних деревьев, также пополняют местные бюджеты и направляются на восстановление лесов, их охрану и защиту. В общей сложности по итогам 2025 года государственное предприятие "Леса Украины" уплатило более 15 млрд гривен налогов, что стало абсолютным рекордом за весь период его деятельности.

Фото: Леса Украины.

Охрана новогодних деревьев

Большинство новогодних деревьев заготавливаются на специальных плантациях ГП "Леса Украины", где растет 7,8 млн елок на площади 2,7 тыс. гектаров. В предпраздничные дни деревья нуждаются в особой защите, поэтому в охрану привлекают 349 мобильных рейдовых групп, работающих вместе с представителями Гослесагентства, Нацполиции, Госэкоинспекции и органов местного самоуправления.

За декабрь лесоводы провели почти 1,5 тысяч совместных рейдов. В ходе проверок выявлено 408 незаконно срубленных хвойных деревьев. По фактам нарушений составлено 300 административных протоколов, а общий ущерб от незаконной вырубки превысил 416 тысяч гривен. Нарушители уже возместили почти 70% ущерба, а в Столичном, Южном, Северном, Подольском и Полесском филиалах компенсация составила 100%, что свидетельствует об эффективности рейдовых групп. Кроме того, в органы досудебного расследования передано девять дел.

Напомним, цены на новогодние елки оставались в этом году социальными и почти не изменились по сравнению с прошлым годом: от 210 до 250 грн, ель или пихта – от 240 до 280 грн. Некоторые лесничества также реализовали елки в контейнерах, цены на которые стартовали от 500 грн в зависимости от размеров.