Новорічний сезон: скільки ялинок купили українці?

Державне підприємство “Ліси України” за підсумками цьогорічної ялинкової кампанії реалізувало 91,4 тис. новорічних дерев. Найбільший попит на ялинки зафіксували у Волинській та Рівненській областях, тоді як найменше новорічних дерев придбали в Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Лісів України".

Продаж ялинок в Україні

Цьогорічна ялинкова кампанія стартувала на початку грудня. Упродовж сезону найбільший попит на новорічні дерева зафіксували у Волинській та Рівненській областях, де було реалізовано понад 25 тисяч ялинок. Ще близько 25 тисяч дерев сумарно продали у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях. Понад 19 тисяч ялинок придбали жителі Чернігівської та Сумської областей. Найменші обсяги продажів зафіксували в Одеській та Миколаївській областях — у цих регіонах реалізували лише 625 дерев.

Продаж новорічних ялинок здійснювався через широку мережу роздрібної торгівлі: філії підприємства організували понад 300 торгових майданчиків по всій Україні. Крім того, громадяни мали можливість придбати ялинки безпосередньо у лісництвах.

Новорічні ялинки продавалися за соціальними цінами, які були суттєво нижчими за вартість на приватних ярмарках. Середня ціна одного дерева становила 180 гривень з ПДВ. Остаточна вартість залежала від регіону продажу — найнижчі ціни пропонували у найбільш лісистих областях, а також від виду новорічного дерева та його розміру.

"Цікавий факт: найдешевшу ялинку продали за 84 гривні, а найдорожча обійшлась покупцеві у 3600 гривень", - зазначає пресслужба.

Загальний дохід від реалізації новорічних ялинок становив 16,5 млн гривень. Майже половина цієї суми надійшла до державного бюджету у вигляді податків і обов’язкових платежів.

Кошти, отримані від продажу новорічних дерев, також поповнюють місцеві бюджети та спрямовуються на відновлення лісів, їх охорону й захист. У цілому за підсумками 2025 року державне підприємство "Ліси України" сплатило понад 15 млрд гривень податків, що стало абсолютним рекордом за весь період його діяльності.

Фото: Ліси України.

Охорона новорічних дерев

Більшість новорічних дерев заготовляють на спеціальних плантаціях ДП "Ліси України", де росте 7,8 млн ялинок на площі 2,7 тис. гектарів. У передсвяткові дні дерева потребують особливого захисту, тому до охорони залучають 349 мобільних рейдових груп, які працюють разом із представниками Держлісагентства, Нацполіції, Держекоінспекції та органів місцевого самоврядування.

За грудень лісівники провели майже 1,5 тисячі спільних рейдів. Під час перевірок виявлено 408 незаконно зрубаних хвойних дерев. За фактами порушень складено 300 адміністративних протоколів, а загальні збитки від незаконної вирубки перевищили 416 тисяч гривень. Порушники вже відшкодували майже 70% збитків, а у Столичній, Південній, Північній, Подільській та Поліській філіях компенсація склала 100%, що свідчить про ефективність рейдових груп. Крім того, до органів досудового розслідування передано дев’ять справ.

Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки залишались в цьому році соціальними та майже не змінилися порівняно з минулим роком: від 210 до 250 грн, ялина або ялиця — від 240 до 280 грн. Деякі лісництва також реалізували ялинки в контейнерах, ціни на які стартували від 500 грн, залежно від розмірів.