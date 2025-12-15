Різдвяний бізнес: скільки заробляють продавці ялинок і чи вигідніша датська сосна за українську?

Ринок новорічних ялинок — парадоксальний бізнес. Попит триває всього 3–4 тижні на рік, логістика і сезонні ризики високі, а непроданий товар доведеться утилізувати. Проте маржинальність у цьому сегменті дозволяє заробляти, особливо тим, хто вміє грамотно працювати із різними типами дерев, оптимізовувати витрати та сервіс, а, головне, дарувати ті самі “ностальгічні” емоції дитинства.

Основні гравці на ринку новорічних ялинок 2025

За оцінками Deep Market Insights, у 2024 році світовий ринок різдвяних та новорічних ялинок сягнув приблизно 6,9 млрд доларів США. Прогнози свідчать, що його обсяг зростатиме: орієнтовно з 7,2 млрд доларів у 2025 році до близько 9,4 млрд доларів у 2030-му. Очікуваний середньорічний приріст становить близько 5,5% у період 2025–2030 років.

Роздивимося статистику в Україні. Державне агентство лісових ресурсів України свідчить, що минулого року підприємства Держлісагентства виростили близько 1 мільйона хвойних дерев, а заготували до реалізації приблизно 200 тисяч дерев. Це вдвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення. При цьому, Державне підприємство «Ліси України» — одна із найбільших лісових компаній Європи у сезоні 2025 планує реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев (сосна, ялина, ялиця).

У попередні роки лісгоспи продавали:

2021 рік — 445 тисяч дерев.

2022 рік — 206 тисяч дерев.

2023 рік — 247,5 тисяч дерев.

2024 рік — план близько 200 тисяч дерев.

Імпортні ялинки, які продаються в Україні наразі, поза публічною статистикою, адже дані про кількість таких одиниць не збираються централізовано. За даними міжнародної бази OOН Come Trade у 2024 році імпорт до України живих дерев, рослин, саджанців оцінювався в 55,41 млн доларів. Але варто розуміти, що це загальні дані по всім завезеним рослинам і саджанцям. Можна припускати, що з усіх імпортованих живих рослин хвойні становили, скажімо, 15–20%. Точну цифру не вдасться вивести без додаткових, недоступних публічно даних. Також в Україні досі зберігається питання легальності, адже частина ринку ялинок все ще може бути поза офіційною статистикою: нелегальна вирубка та реалізація все ще трапляються і, на жаль, це дані які не потрапляють у відкриті дані.

Маржинальність: хто заробляє більше?

У середньому наразі на українському ринку новорічних ялинок на сьогоднішній день представлено три основні категорії:

Українські ялинки (натуральні): зазвичай вони вирощені в держлісах чи приватних господарствах. Середня маржинальність роботи із такими ялинками складає: 20–35%. При цьому більш висока маржа може бути у фермерів із власними точками продажу — до 50%, і нижча у перекупників — до 15–20%.

Імпортні ялинки (фінські, датські, норвезькі піхти) – у нас в Україні такі ялинки не зростають, тому зазвичай серед преміального сегменту покупців із середнім та високим доходом на них є високий попит. Середня маржинальність реалізації таких ялинок може складати від 30–60%.

Штучні ялинки — наразі у нас на ринку представлені моделі переважно китайського походження. В них є свої переваги: можна багато разів використовувати, мають гарний вигляд. Маржинальність таких ялинок може сягати до 25%. При цьому варто розуміти, що їх продаж займає більший період, а також наявні ризики великих залишків і товар можна роками тримати на складі. І їх потрібно правильно утилізовувати, якщо розпродати не вдасться.

При цьому, я хочу відмітити ще кілька важливих аспектів, які впливають на успішність цього бізнесу.

Що визначає успішність ялинкового бізнесу: локація, конкуренція і довгострокова модель

Попри сезонність, успіх цього бізнесу значною мірою залежить від контекстних факторів: міста, рівня конкуренції, локації точки продажу, репутації бренду та рівня сервісу. Наприклад, у великих містах трафік значно вищий, але й конкуренція агресивніша. У менших все навпаки: менше продавців, але й нижча купівельна спроможність.

Кілька років тому ми запустили франшизу і вже можемо аналізувати середні дані наших партнерів — наприклад, якщо підприємцю вдається зайняти хороше місце і грамотно спланувати продажі, у плюсі можна бути вже в перший сезон від 100 тис. грн і більше. Для сезонного бізнесу це дуже високий показник окупності.

При цьому модель доходів у наступні роки має прогнозовану траєкторію зростання. Частина партнерів отримує приблизно таку динаміку на горизонті п’яти сезонів:

200+ тис. грн

250+ тис. грн

300+ тис. грн

350+ тис. грн

Бренди зазвичай укладають франшизу на 5 років, що дозволяє підприємцю працювати в усталеній системі, з перевіреними каналами продажів і мінімізованими операційними ризиками. Це й робить ялинковий бізнес привабливим навіть за умов короткого сезонного попиту.

Також, успішність продажів імпортних ялинок багато в чому залежить і від асортименту. Співпраця з кількома спеціалізованими фермами в Данії дозволяє імпортувати відомі види ялинок, як піхта Нордмана, які в Україні не ростуть через кліматичні умови.

Українська чи імпортна: що вигідніше продавати?

Продавати українські ялинки може бути більш вигідно, якщо ви хочете мінімізувати ризики та не маєте достатньої кількості ресурсів, щоб вкластися в отримання великої партії імпортних. І, звісно, якщо бізнес-модель передбачає масовий сегмент.

Переваги продажів українських ялинок:

Нижча собівартість.

Відносно легка логістика.

Велика аудиторія покупців.

В свою чергу, більш вигідно продавати імпортні ялинки, якщо ви маєте спроможність забезпечення своєчасної доставки великої партії, а також маєте сильний бренд і налагоджені онлайн-продажі.

Переваги продажів імпортних ялинок:

Висока маржинальність.

Стабільний попит преміальної аудиторії.

Високий стандарт якості ялинок і зовсім мінімальний брак.

Чому цей бізнес взагалі працює — попит же є лише раз на рік?

Ринок новорічних ялинок тримається на трьох базових факторах:

Емоційний маркетинг

Ялинка — символ свята. Її не купують “коли зручно”. Її купують, коли свята наближаються. Це створює стабільний сезонний пік, який фактично неможливо замінити іншими товарами. Бо без ялинки в оселі фактично й свята немає. І саме це є головною відмінністю нашого бізнесу. Ми не працюємо в логіці «привезли та продали». Ми створюємо повний сервіс — від вибору і консультації до доставки додому, а також утилізації у Києві. Дніпрі та Львові. Клієнт отримує не просто дерево, а готову атмосферу свята, продуману до деталей і як із картинки.

Гарантований щорічний попит

Незалежно від економічної ситуації, кожного року покупців приблизно однакова кількість. Навіть у роки війни попит на натуральні ялинки просів менше, ніж на інші категорії сезонних товарів.

Можливість масштабування без великих інвестицій

Насправді цей бізнес може працювати як дрібна точка на базарі і як мережа роздрібних майданчиків, або навіть як онлайн-сервіс із власною логістикою. Зі зростанням клієнтської бази збільшуються обсяги закупівель, але пропорційно зростають і витрати. Також, разом із ялинками можна пропонувати супутні товари: підставки, декор, гірлянди, вінки, ароматичні набори, подарункові бокси. Це збільшує середній чек і створює комплексну екосистему святкового сервісу.

Ключові висновки

Імпортні данські ялинки — найприбутковіший, але й найризиковіший сегмент. Висока маржа можлива тільки за умови правильної логістики та роботи з попитом, оптимізованого сервісу. До того ж, у сезоні 2025 року українці демонструють значно більшу свідомість у виборі новорічних ялинок. Вони вже не орієнтуються лише на ціну, а звертають увагу на якість, екологічність, естетику та походження дерев. Живі ялинки повертають нас до традицій, наповнюючи домівки неповторною атмосферою свят і сприяючи збереженню біорізноманіття. Натомість штучні або імпортні ялинки дають можливість вибирати оптимальну форму, густоту та декоративність, що важливо для тих, хто цінує стиль, зручність і довговічність. Українські ялинки — стабільний середньомаржинальний продукт із мінімальними втратами. Вони зручніші для широких продажів, адже не потребують складної логістики.

Штучні ялинки — найменш ризиковий товар у довгостроковій перспективі, хоча й не завжди найприбутковіший. А головне правило цього бізнесу — прагнути не максимального чека, а мінімального залишку.