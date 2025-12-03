Розпочався сезон продажу різдвяних ялинок: ціни стартують від 210 грн

ДП “Ліси України” офіційно розпочало сезон продажу різдвяних ялинок. Вартість святкових дерев коливається від 210 до 280 гривень. Лісництва вже реалізували близько 10 тисяч ялинок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Лісів України".

Де купити новорічну ялинку і які ціни

За підсумками минулого святкового сезону "Ліси України" планують реалізувати близько 140 тисяч новорічних дерев. У разі підвищеного попиту підприємство готове без труднощів заготовити додаткову кількість.

Наразі у господарствах ДП "Ліси України" налічується 2,7 тис. гектарів спеціальних ялинкових плантацій, де росте близько 7,8 млн різдвяних дерев. На таких плантаціях саджанці висаджують на оптимальній відстані, щоб дерева формували рівну крону та мали охайний вигляд - на відміну від природних ялинок, які часто бувають однобокими або рідкуватими.

За потреби, заготівля може проводитися також під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів, наголошує пресслужба.

Ціни на новорічні хвойні дерева соціальні та порівняно з минулим роком майже не змінилися — від 210 до 250 грн. Ялина/ялиця — від 240-280 грн.

Трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня, поблизу великих міст (Дніпро, Одеса, Миколаїв). Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів).

Окрім того, лісництва деяких філій ДП "Ліси України" пропонують новорічні ялинки в контейнерах. Ціни стартують від 500 грн в залежності від розмірів.

Придбати новорічні ялинки можна безпосередньо у ДП "Ліси "України". Філії організовують роздрібний продаж на торгових майданчиках лісгоспів, а також на ярмарках і ринках у населених пунктах.

Усі дерева маркуються бирками зі штрих-кодом або самоклеючими етикетками, що підтверджують їхній легальний і безпечний продаж. Перевірити походження ялинки можна на сайті - достатньо ввести код із бирки чи стрічки й отримати інформацію про місце заготівлі та розмір дерева.

"Майже половину коштів від реалізації лісопродукції ДП "Ліси України" направляє в бюджет у вигляді податків та зборів. Цього року підприємство перерахувало у державну скарбницю майже 15 млрд грн, що практично удвічі більші ніж торік", - зазначає пресслужба.

Кошти від реалізації новорічних дерев також потрапляють у місцеві та державні бюджети, а також спрямовуються на лісовідновлення, охорону та захист лісів.

Раніше "Ліси України" повідомляли, що підприємство готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Воно наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³. На складах лісництв постійно підтримується значний резерв – близько 150 тис. м³ паливної деревини.